Anticipo d’estate da mercoledì, al Sud temperature fino a 39 gradi

Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay

In arrivo a metà settimana un primo assaggio di caldo africano, previsti fino a 39 gradi al Sud mentre al Centro massime a 32 gradi.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

In arrivo a metà settimana un anticipo di estate. Questa l’indicazione fornita dai metereologi, secondo i quali in alcune zone del Sud si sfioreranno i 40 gradi. L’area più calda dovrebbe essere in Sicilia, nel palermitano, dove si toccherà quota 39. Si preannuncia un maggio anomalo dal punto di vista climatico, aggiungendo tale condizione a quelle legate alle misure anti-Coronavirus.

L’improvvisa ondata di caldo africano colpirà prevalentemente il Sud Italia, mentre riguarderà solo parzialmente e con effetti attenuati le Regioni del Centro. Ai 39 gradi che verranno raggiunti nel palermitano si affiancheranno i 36 previsti nel foggiano e sull’Alta Calabria ionica. Le temperature in Sicilia oscilleranno tra 37 e 39 gradi, mentre Puglia e Calabria tra 31 e 36. Attesi in Campania “appena” 29-34 gradi di massima.

Al Centro Italia temperature leggermente più basse, con punte di 32 gradi attesa in alcune Regioni quali Lazio, Abruzzo, Marche e Toscana. La forbice di caldo in questo caso dovrebbe essere di 27/32 gradi. Previste possibili pioggie, che saranno però di breve durata.

Il caldo più intenso è previsto per la giornata di giovedì, mentre già da venerdì è atteso un calo della temperature (pur con la permanenza di un caldo oltre le medie stagionali almeno fino a domenica). Al Nord si dovrà aspettare ancora un po’ per vedere i primi accenni d’estate, con il maltempo che continuerà a contraddistinguere le prossime giornate di maggio.

Fonte: 3bmeteo