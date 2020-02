Antartide: clima record, temperature oltre i 20 gradi

Fonte immagine: Foto di jcrane da Pixabay

L'Antartide è sempre più soggetta al riscaldamento globale, superati i 20 gradi secondo quanto rilevato da un gruppo di ricercatori brasiliani.

Le temperature in Antartide stanno raggiungendo livelli record. Per la prima volta in assoluto nella penisola antartica (la parte più a nord del continente) sono stati superati i 20 gradi centigradi. La rilevazione effettuata presso Seymour Island il 9 febbraio 2020 da un gruppo di scienziati brasiliani ed è stata nello specifico di 20,75 gradi. Superato di poco meno di un grado il precedente primato, registrato a gennaio del 1982 presso Signy Island (19,8 gradi Celsius).

La velocità con cui sono aumentate le temperature in Antartide a causa del riscaldamento globale ha sorpreso anche gli stessi ricercatori. Ha dichiarato Carlos Schaefer, impegnato nel progetto Terrantar (promosso dal governo brasiliano per monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici su biologia e permafrost; 23 i siti monitorati nel continente antartico):

Stiamo osservando l’andamento del riscaldamento in molti siti che monitoriamo, ma in nessuno abbiamo visto nulla del genere.

I dati presentati dai ricercatori brasiliani dovranno ora venire confermati anche dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Tuttavia sembrano confermare un andamento già avvalorato da precedenti misurazioni: la penisola antartica e le vicine isole stanno affrontando un riscaldamento globale che ha raggiunto quasi 3 gradi centigradi dall’era pre-industriale e procedere ai ritmi più veloci del mondo.

Secondo quanto hanno sottolineato i ricercatori brasiliani tali effetti risulterebbero causati dai cambiamenti climatici, che stanno imponendo ad esempio variazioni nelle correnti oceaniche e nell’impatto de “El Niño” sulle regioni raggiunte. Alterazioni che sarebbero in stretto contatto, concludo gli esperti, con le mutazioni in atto nel permafrost e negli oceani stessi.

Fonte: The Guardian