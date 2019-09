Animali domestici: gli italiani li amano come figli

Gli italiani considerano cani e gatti come veri e propri figli, assecondando tutte le loro necessità: è quanto svela un sondaggio commissionato da Amazon.

Per gli italiani gli animali domestici sono al pari dei figli. È quanto rivela un nuovo sondaggio, commissionato da Amazon in occasione del lancio del concorso Amazon Pet Star 2019. La maggior parte dei proprietari residenti sullo Stivale – il 71% – ha molto a cuore il benessere degli amici a quattro zampe, tanto da assecondare ogni richiesta e necessità di quelli che vengono considerati a tutti gli effetti membri della famiglia.

Il sondaggio è stato condotto su un campione rappresentativo di 1.500 proprietari in tutta Italia, con dei risultati decisamente interessanti. Il 64% dei proprietari di cani e gatti, ad esempio, permette ai quadrupedi di dormire sul proprio letto. Inoltre, vengono spesi 31 minuti giornalieri a raccontare la propria giornata all’amico quadrupede.

Non è però tutto, poiché l’amore per i quadrupedi è tanto forte che il 15% è disposto a convivere con quadrupedi anche in caso di allergie, mentre il 13% potrebbe anche cambiare casa per assecondare il benessere di cane e gatto.

Ben un proprietario su due celebra, inoltre, il compleanno dell’amico domestico: fra questi, l’83% regala del cibo al quadrupede, il 55% dei giocattoli e il 18% crea una torta su misura di cane o gatto. In media, si spende 47.14 euro al mese per le esigenze degli amici a quattro zampe, ma vi sono anche delle spese extra: il 25% degli intervistati, ad esempio, è disposto a pagare un fotografo per uno scatto professionale con l’amico a quattro zampe. Foto che finiscono anche sui social, con il 16% dei partecipanti al sondaggio che ha aperto un account social dedicato ai cani e ai gatti. Il 90% dei proprietari, infine, pensa che cani e gatti facciano bene alla salute fisica e mentale, mentre il 57% vede il quadrupede come un elemento di unione per la famiglia.

