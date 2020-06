Anche i cani in campo per il Black Lives Matter

Fonte immagine: Unsplash

Sempre più cani appaiono alle manifestazioni per il Black Lives Matter: un gesto che potrebbe sottendere dei significati profondi.

Parliamo di: Cani

Anche i cani scendono in campo per il Black Lives Matter. Sorta come conseguenza alla morte di George Floyd per mano della polizia statunitense, la protesta mira a sensibilizzare sul problema del razzismo e dei diritti mai completamente riconosciuti alla comunità afroamericana. Dopo gli scontri dei primi giorni, le manifestazioni si stanno facendo sempre più pacifiche. Molti hanno quindi deciso di scendere in strada con i loro amici a quattro zampe, un gesto semplice ma che in realtà sottende grandi significati.

In genere, durante le manifestazioni non è raro vedere partecipanti in compagnia dei loro animali domestici. È capitato con i “Fridays For Future”, dove molti hanno scelto cani e gatti come simbolo del rispetto degli animali e della natura. È successo anche per proteste più pacifiche, di stampo politico, così come a eventi più festosi come il Pride. Eppure per il Black Lives Matter acquisiscono un significato maggiore, data la loro portata e il moto di cambiamento che sta generando in tutto il mondo.

Così come notano diverse testate, tra cui anche BoredPanda, i cani sono da sempre degli animali estremamente virali sui social network. Per questa ragione, molti hanno pensato di approfittare della loro capacità di diffusione sui social per veicolare messaggi contro il razzismo. E così sono apparsi moltissimi scatti di quadrupedi alle manifestazioni, spesso accompagnati da cartelli o pettorine su cui imprimere slogan contro le discriminazioni.

Ancora, i cani sono universalmente riconosciuti come animali pacifici e fedeli. Proprio poiché alcuni media a stelle e strisce tendono a bollare la manifestazione del Black Lives Matter come violenta, dati gli scontri e i saccheggi dei primi giorni, chi protesta vuole sottolineare come il movimento in realtà sia tutt’altro rispetto a come viene rappresentato. E anche in questo caso i cani risultano d’aiuto, immortalati mentre scodinzolano fra la folla, giocano con i presenti e anche con la stessa polizia.

Fonte: Bored Panda