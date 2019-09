Amianto nei cosmetici: allerta FDA, i 4 prodotti a rischio

Rischio amianto per alcuni cosmetici distribuiti negli USA e in Italia: l'allerta diffusa dalla FDA statunitense.

Beauty Plus Global nella bufera per la presenza di amianto in quattro dei propri cosmetici. A lanciare l’avviso è la FDA statunitense, la Food and Drug Administration, secondo la quale tracce del materiale sarebbe state rinvenute nelle polveri dei prodotti indicati. Settore makeup in allerta a causa del talco contenuto all’interno dei cosmetici, nel quale può celarsi la sostanza tossica nella sua “forma naturale”.

A riportare l’avviso è lo Sportello dei Diritti, che attraverso il suo presidente Giovanni D’Agata ricorda come già nel 2017 diffuse le prime allerte in relazione alla presenza di amianto nei cosmetici. Pericolo non attenuato dalle normative statunitensi attuali, che non prevedono il vaglio della FDA per la messa in vendita. L’azienda produttrice ha scelto la via del “ritiro volontario” dai suoi negozi, motivandolo come un “eccesso di precauzione”.

I prodotti interessati dall’allerta amianto sono stati destinati al consumo anche in Italia. Di seguito l’elenco dei cosmetici a rischio:

Beauty Plus Global Inc. City Color Collection Matte Blush (Fuchsia), SKU # 849136008807, lotto n. 1605020 / PD-840;

Beauty Plus Global Inc. Tavolozza di bellezza senza tempo per cosmetici a colori City, SKU # 849136012958, lotto n. 1510068 / PD-C864R;

Beauty Plus Global Inc. City Color Bronzer (Sunset), SKU # 849136016017, lotto n. 160634 / PD-P712M;

Beauty Plus Global Inc. Beauty Plus Global Inc. City Color Shimmer Bronzer (caramello), SKU # 849136017106, lotto n. 1612112 / PD-840.

