Ambientalisti trionfano in Francia, elezioni flop per Macron

Fonte immagine: iStock

Successo senza precedenti per gli ambientalisti francesi nelle elezioni amministrative 2020, nettamente sconfitto il partito del Presidente Macron.

Grande successo per gli ambientalisti alle elezioni amministrative in Francia. Una vera e propria “onda verde” ha investito il Presidente transalpino Emmanuel Macron, in crisi di consensi dopo le ultime consultazioni. Durante il secondo turno, il partito macronista “La République en Marche” ha ceduto il passo in diverse città francesi.

Diverse le città francesi ora in mano agli ambientalisti, che hanno trionfato sia da soli che in coalizione con altri partiti. La stessa capitale di Francia vede il supporto dei Verdi alla vittoria della sindaca socialista Anne Hidalgo, già prima cittadina di Parigi.

Non solo Parigi. Si sono tinte di verde anche Bordeaux (eletto Pierre Hurmic – EELV), Lione (Grégory Doucet – EELV) e Strasburgo (Jeanne Barseghian – Strasbourg Écologiste & Citoyenne), così come Poitiers (Léonore Moncond’huy – EELV), Annecy (François Astorg – Réveillons Annecy), Tours (Emmanuel Denis – EELV) e Besançon (Anne Vignot – EELV). Grande soddisfazione espressa dal leader dei Verdi francesi, (Europe Ecologie-Les Verts (EELV), il deputato europeo Yannick Jadot:

Quel che ha vinto stasera è la volontà di un’ecologia concreta, in azione.

Inevitabile il riferimento all’attuale Presidente francese Macron, con lo stesso Jadot avviato alla candidatura per le presidenziali 2022. Unico lampo della maggioranza di governo quello del premier Édouard Philippe, tornato nella sua città natale Le Havre battendo lo sfidante Jean Paul Lecoq.

Inizialmente previste per il 22 marzo 2020, le elezioni amministrative sono state rinviate allo scorso fine settimana a causa della pandemia di Coronavirus. Tra le note significative di questa tornata di fine giugno anche un’importante quota di astensionismo, risultato oltre il 60%.

Fonte: Adnkronos