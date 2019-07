Amazon Prime Day, tutti gli sconti sugli accessori per il giardinaggio

Alcuni dei migliori accessori per giardino offerti in sconto durante il Prime Day: ecco tutte le offerte per giardinaggio e affini su Amazon.

È finalmente cominciato l’Amazon Prime Day 2019, la tornata di sconti pensata per gli abbonati al servizio Prime. Migliaia di prodotti saranno in offerta nelle due giornate del 15 e del 16 luglio e, fra le tante proposte, non mancherà di certo l’occasione di rinnovare i propri attrezzi per la cura del giardino e degli spazi verdi. Ma quali sono le offerte più invitanti sul fronte degli accessori per il giardinaggio?

Prime Day: l’evento e l’abbonamento Prime

L’Amazon Prime Day, così come già accennato, è la tornata di sconti promozionali voluta dal colosso dello shopping per i suoi abbonati Prime. Nei giorni del 15 e del 16 luglio 2019, infatti, saranno moltissimi i prodotti in offerta, da acquistare a prezzi decisamente vantaggiosi. L’iniziativa vede delle promozioni giornaliere, a cui si aggiungono delle offerte estese nell’arco delle 48 ore dell’evento, nonché degli sconti a tempo all’interno delle “offerte lampo”.

Proprio perché pensato per gli utenti Prime, per partecipare alla due giorni di sconti del colosso dello shopping è necessario disporre dell’apposito abbonamento. La sottoscrizione Amazon Prime garantisce l’accesso alla spedizione gratuita in un giorno su migliaia di prodotti, allo streaming di Amazon Prime Video, alla selezione musicale di Prime Music, agli eBook di Prime Reading e molto altro ancora. Non ultimo, è inclusa la possibilità di sfruttare un’archiviazione cloud senza limiti per i propri scatti fotografici, nonché la capacità di vagliare le offerte lampo con largo anticipo rispetto ai non abbonati. La sottoscrizione Prime è offerta a 36 euro annuali oppure 4.99 mensili: per iscriversi è sufficiente collegarsi a questa pagina.

Prime Day: accessori per il giardinaggio

Sono moltissimi gli accessori per il giardinaggio proposti a prezzo speciale nel corso di questo Prime Day. In particolare, il colosso dello shopping si è voluto concentrare sugli strumenti di protezione, come i teli per i mobili da esterno, oppure sulle attrezzature per le piscine all’aperto. Non mancano, tuttavia, attrezzi per migliorare il proprio prato. Di seguito, le proposte più interessanti.

Avvolgitubo automatico con flessibil e (47.59 euro): un comodo accessorio per evitare nodi e confusione con i tubi da giardino, adatto per configurazioni fino a 15 metri;

e (47.59 euro): un comodo accessorio per evitare nodi e confusione con i tubi da giardino, adatto per configurazioni fino a 15 metri; Gre VCB50 Electric Vac Plus, pulitore elettrico per piscina (186.75 euro): uno strumento indispensabile per rimuovere tutti i detriti dalla propria piscina, adatto fino a 3 metri di profondità;

(186.75 euro): uno strumento indispensabile per rimuovere tutti i detriti dalla propria piscina, adatto fino a 3 metri di profondità; Amazon Basics, copertura per barbecue XXL (26.59 euro): un comodo telone per proteggere il barbecue in giardino, quando non in uso o durante le giornate di pioggia. Adatto per posizioni barbecue di dimensioni massime di 180x66x130 cm;

(26.59 euro): un comodo telone per proteggere il barbecue in giardino, quando non in uso o durante le giornate di pioggia. Adatto per posizioni barbecue di dimensioni massime di 180x66x130 cm; Ultranatura, fodera pregiata per mobili da giardino (20.99 euro): un telo per proteggere i mobili da giardino, realizzato in PVC e con protezione dai raggi UV, per evitare lo scolorimento dei mobili. Le dimensioni sono di 200x160x70cm;

(20.99 euro): un telo per proteggere i mobili da giardino, realizzato in PVC e con protezione dai raggi UV, per evitare lo scolorimento dei mobili. Le dimensioni sono di 200x160x70cm; Gardena Basic, riduttore di pressione (9.03 euro): un comodo riduttore di pressione per l’irrigazione, da circa 1. 5 bar. Supporta una portata dell’acqua fino a 1.000 L/h;

(9.03 euro): un comodo riduttore di pressione per l’irrigazione, da circa 1. 5 bar. Supporta una portata dell’acqua fino a 1.000 L/h; Gardena, irrigatore automatico (75.53 euro): uno strumento per l’irrigazione automatica delle piante, adatto anche al balcone di casa, con ben 13 programmi differenziati;

(75.53 euro): uno strumento per l’irrigazione automatica delle piante, adatto anche al balcone di casa, con ben 13 programmi differenziati; Miniaeratore per prato Gardena (49.91 euro): scarificatore per ravvivare il prato, a spinta manuale, ideale per rimuovere muschio, foglie, detriti ed erba vecchia.

Si ricorda come i prezzi siano soggetti a variazioni, alle disponibilità di magazzino e a eventuali offerte a tempo limitato.