Amazon Prime Day, le offerte per il fai-da-te

Le migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2019 dedicate al fai da te, dagli attrezzi per il bricolage fino alle cassette di protezione.

L’Amazon Prime Day 2019, l’evento dedicato agli sconti per gli abbonati Prime, giunge alla sua seconda e conclusiva giornata. Moltissimi i prodotti proposti per questo 16 luglio, con prezzi decisamente ridotti rispetto ai listini originali. L’occasione è perfetta anche per rinnovare la passione verso un intramontabile hobby, quello del fai-da-te: quali sono le migliori offerte disponibili oggi sul portale di shopping più famoso al mondo?

Amazon Prime Day e abbonamento Prime

Così come suggerisce il nome, l’Amazon Prime Day è una giornata di sconti pensata per gli iscritti ad Amazon Prime. Nelle giornate del 15 e del 16 luglio 2019, infatti, gli utenti che hanno aderito all’iniziativa potranno approfittare di migliaia di prodotti a prezzo ridotto, suddivisi nelle più svariate proposte. Vi sono offerte attive per tutta la durata dell’iniziativa, altre limitate a un singolo giorno, altre ancora chiamate “offerte lampo”: queste ultime rimangono attive per un periodo di tempo limitato e, di conseguenza, è bene approfittarne sin da subito.

L’abbonamento Prime garantisce tantissimi vantaggi ai clienti del colosso dello shopping. Innanzitutto, la possibilità di approfittare della spedizione gratuita in un giorno su migliaia di prodotti, senza oneri aggiuntivi. Ancora, si può accedere ad Amazon Prime Video per la visione di contenuti in streaming, approfittare di una selezione musicale con Prime Music, scaricare degli eBook con Prime Reading, approfittare in anteprima delle offerte lampo rispetto agli altri utenti, spazio illimitato per l’archiviazione delle proprie foto e molto altro ancora. L’abbonamento è disponibile per 36 euro l’anno, oppure 4.99 mensili, e l’iscrizione è facile e immediata: basta seguire le istruzioni a questo indirizzo.

Prime Day: offerte per il fai da te

Sono diverse le offerte previste da Amazon per gli appassionati del fai da te. Dalle soluzioni per conservare gli attrezzi, passando per avvitatori e trapani, ecco una selezione delle più interessanti:

Keter, porta attrezzi in resina (109.99 euro): un comodo box da esterni, dalle dimensioni di 130x74x110 centimetri, per custodire tutti i propri attrezzi, sia per il fai da te che per il giardinaggio. Resistente e capiente, offre la possibilità di gestire facilmente le mensole interne;

(109.99 euro): un comodo box da esterni, dalle dimensioni di 130x74x110 centimetri, per custodire tutti i propri attrezzi, sia per il fai da te che per il giardinaggio. Resistente e capiente, offre la possibilità di gestire facilmente le mensole interne; Keter, casetta Manor in resina (234.99 euro): una comoda casetta da esterno da usare come pratico ripostiglio per proteggere tutti gli attrezzi, sia del fai da te che da giardinaggio, più ingombranti. Le misure sono di 128x94x196 centimetri;

(234.99 euro): una comoda casetta da esterno da usare come pratico ripostiglio per proteggere tutti gli attrezzi, sia del fai da te che da giardinaggio, più ingombranti. Le misure sono di 128x94x196 centimetri; DeWalt DCF680G2-QW, avvitatore compatto giroscopico (99.99 euro): un comodo avvitatore giroscopico per tutte le piccole e le grandi necessità della casa, alimentato a batteria ricaricabile e dotato di luce LED per facilitare il proprio lavoro. L’attacco delle punte è facilitato grazie all’aggancio esagonale;

(99.99 euro): un comodo avvitatore giroscopico per tutte le piccole e le grandi necessità della casa, alimentato a batteria ricaricabile e dotato di luce LED per facilitare il proprio lavoro. L’attacco delle punte è facilitato grazie all’aggancio esagonale; STANLEY FMC645D2-QW Fatmax, trapano avvitatore a impulsi (119.99 euro): trapano avvitatore con ben due batterie ricaricabili in dotazione, nonché una pratica valigetta rigida per il facile trasporto. È anche leggero da usare: il corpo pesa solo 1.2 kg;

(119.99 euro): trapano avvitatore con ben due batterie ricaricabili in dotazione, nonché una pratica valigetta rigida per il facile trasporto. È anche leggero da usare: il corpo pesa solo 1.2 kg; Beta, trolley porta-utensili (239 euro): un comodo e solido trolley per il facile trasporto dei propri utensili, grazie a una coppia di funzionali ruote e la possibilità di separare il trolley in diversi moduli;

(239 euro): un comodo e solido trolley per il facile trasporto dei propri utensili, grazie a una coppia di funzionali ruote e la possibilità di separare il trolley in diversi moduli; Beta, cassetta porta-utensili a cestello (259 euro): una pratica cassetta porta-utensili, nella classica configurazione a cestello estendibile, capace di conservare in modo ordinato ben 91 strumenti diversi.

Si ricorda come i prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni, a seconda della disponibilità del prodotto e della durata temporale dell’offerta.