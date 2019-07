Amazon Prime Day: date e come funziona

Fonte immagine: Unsplash

L'Amazon Prime Day 2019 è alle porte: ecco come funziona la tornata di sconti di Amazon e quali sono le date previste per le promozioni.

Anche per quest’anno torna l’Amazon Prime Day, la tornata di sconti imperdibili voluti dal leader dello shopping online, per i suoi abbonati Prime. Una due giorni estiva di offerte da cogliere al volo, su tutte le categorie del catalogo Amazon, per approfittare della comodità dell’acquisto da remoto, il tutto risparmiando. E di certo non mancheranno le proposte declinate per l’ambiente, la casa green, il riciclo, il benessere personale e molto altro ancora. Ma quali sono le date dell’Amazon Prime Day 2019 e, soprattutto, come funziona?

Amazon Prime Day 2019: date e abbonamento Prime

Così come già accennato, il Prime Day è la tornata di sconti estivi voluta da Amazon per tutti i suoi abbonati Prime, con migliaia di prodotti in offerta, dai piccoli oggetti per la casa fino ai dispositivi più costosi. L’edizione 2019 si terrà nelle giornate del 15 e del 16 luglio, con promozioni sia estese per tutta la durata dell’evento che a tempo, da cogliere quindi al volo.

Naturalmente, come suggerisce anche il nome dell’iniziativa, per poter partecipare al Prime Day è necessario sottoscrivere un abbonamento Prime: corrispondendo 4.99 euro al mese, oppure 36 euro all’anno, gli utenti potranno approfittare di numerosi vantaggi per i loro acquisti online. Oltre alla consegna illimitata in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti, senza costi di spedizione, la sottoscrizione permette di godere di comodità aggiuntive come l’accesso alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video, l’accesso anticipato alle offerte lampo, ebook gratuiti con Prime Reading, spazio di archiviazione illimitato per le foto, lo streaming gratuito di 2 milioni di brani con Prime Music, uno sconto ulteriore del 20% sul primo ordine e molto altro ancora.

Sottoscrivere il servizio Prime è facilissimo e, ancora, è possibile fruire di 30 giorni di prova gratuita. Qui per abbonarsi.

Amazon Prime Day: come funziona

Partecipare all’Amazon Prime Day, a partire dalla mezzanotte del 15 luglio, è molto semplice. Dopo aver verificato il proprio abbonamento Prime già esistente, oppure a seguito di una nuova sottoscrizione, sarà possibile accedere alle offerte in sconto. In linea generale, si troveranno tre grandi gruppi di prodotti in promozione:

Offerte del giorno : prodotti in forte sconto, proposti alternativamente per la giornata del 15 o del 16 luglio;

: prodotti in forte sconto, proposti alternativamente per la giornata del 15 o del 16 luglio; Offerte lampo : prodotti venduti a prezzo promozionale per una durata temporale variabile, normalmente di qualche ora. La lista delle offerte lampo è solitamente riportata sulla homepage di Amazon, con anche la possibilità di verificare con largo anticipo quelle in arrivo;

: prodotti venduti a prezzo promozionale per una durata temporale variabile, normalmente di qualche ora. La lista delle offerte lampo è solitamente riportata sulla homepage di Amazon, con anche la possibilità di verificare con largo anticipo quelle in arrivo; Offerte più estese: ovvero prodotti e servizi in sconto per tutta la durata dell’evento, quindi disponibili per l’acquisto sia il 15 che il 16 luglio.

Per poter rimanere al passo con gli sconti – saranno migliaia i prodotti inclusi nell’iniziativa – è possibile ricevere notifiche relative alle proposte di propria preferenza: è sufficiente premere il tasto “Segui” riportato nella pagina del prodotto in vendita. Va inoltre specificato come alcune offerte potrebbero essere soggette a disponibilità, quindi vendute fino a esaurimento delle scorte, inoltre come alcuni prezzi potrebbero subire variazioni nel corso della durata dell’evento.

Una volta scelti i propri acquisti, sarà sufficiente aggiungere i prodotti al proprio carrello e procedere al pagamento: verranno consegnati entro 1-2 giorni dalla finalizzazione dell’ordine, così come prevede l’abbonamento Prime.

Per chi volesse ingannare l’attesa, è utile segnalare come Amazon abbia già lanciato delle proposte interessanti, antecedenti al Prime Day vero e proprio. Ad esempio, Amazon Fire TV Stick – il dongle HDMI per lo streaming sul televisore di casa – è già in promozione al prezzo di 24.99: qui per acquistarlo. Ancora, si potrà risparmiare fino al 30% sui prodotti ricondizionati – qui per sfogliare il catalogo – approfittare di 5 euro di sconto sugli ordini Amazon Pantry e tanto altro ancora.