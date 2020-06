Alternativa al mascara: elenco completo

Fonte immagine: Pixabay

Per tutte le amanti delle ciglia lunga è importante sapere come farle apparire al meglio; sapevate che esistono diverse alternative al mascara?

Per tantissime donne il rimmel è un alleato irrinunciabile: una volta trovato il compagno di avventura giusto ci permette di far apparire i nostri occhi più sani e attraenti. Certo a volte siamo costrette a rinunciarvi per motivi di praticità (non è un mistero che sia uno dei cosmetici più difficili da struccare alla sera) o per motivi di look, ecco perché è importante sapere quando è giusto rinunciare e quali sono le nostre alternative allo specchio. Da sempre nostro alleato nella lotta contro le ciglia poco folte, grazie al suo scovolino lo passiamo abitualmente dalla base fino alla punta. Se le ciglia sono rade, però, non sempre l’incurvatura è efficace.

Mascara: come sceglierlo

Forse in poche sanno che all’interno della loro composizione alcuni mascara contengono ingredienti dannosi quali possono essere: paraffina, conservanti e petrolati i quali rilasciano formaldeide, nonché sostanze tossiche, batteriche, cancerogene. Il primo passo da compiere, quindi, è quello di scegliere un prodotto che sia il più possibile naturale in modo da evitare questo genere di problematiche. Se desiderate ciglia da sogno e dare più volume in pochi secondi, applicate uno strato di mascara e, subito dopo, cospargetele con del borotalco. Lasciate asciugare per qualche secondo e poi applicate un altro strato di mascara. Se desiderate ottenere volume, applicate il mascara passando l’applicatore in posizione orizzontale sulle ciglia, fino a coprirle tutte. Se invece volete un effetto allungato, dovrete passare il mascara mantenendo l’applicatore in posizione verticale. Quando il vostro mascara si sta seccando e diventa troppo spesso, è impossibile riuscire ad ottenere un effetto pulito e ben definito. Per prolungare la vita utile del vostro mascara e renderlo più fluido in pochi minuti, vi consigliamo di immergere il flacone in un bicchiere di acqua calda.

Mascara: tutte le alternative

Se avete bisogno di una pausa da qualsiasi tipo di prodotto, comunque, potete puntare su un makeup senza mascara, che richiede comunque alcuni step irrinunciabili. Innanzitutto bisogna creare una buona base che ci assicuri un aspetto fresco e riposato: essenziale il correttore ma, prima ancora, un buon contorno occhi. Le ciglia vanno sempre piegate e magari anche rese lucide con un mascara trasparente o olio di ricino. Il modo più efficace per sopperire alla mancanza di rimmel, inoltre, è un rossetto vivace e luminoso, soprattutto ora che si avvicina la bella stagione. Contribuirà ad accendere il nostro sguardo e ci darà un look curato ma casual.

Cosa rafforza le ciglia?

Un’altra valida alternativa è quella di concentrarsi sul rafforzamento naturale delle nostre ciglia. L’uso quotidiano dell’olio di cocco prima di andare a dormire è una buona alternativa per lubrificare, inumidire e rafforzare le ciglia. Immergete uno spazzolino pulito nell’olio e applicate il prodotto sulle ciglia, avendo cura di stenderlo interamente dalla base fino alle punte. Anche la vaselina rientra nella schiera dei prodotti tanto antichi quanto efficaci. Possiamo trovarla allo stato liquido o in crema, utilizzarla pura o mescolandola ad alcune gocce di lavanda, da sempre è un ottimo rimedio per fare impacchi. Applichiamola sulle ciglia massaggiando delicatamente con le dita o aiutandoci con uno scovolino, dopo alcune settimane le vedrete crescere più folte e lucenti, tanto da non avere più bisogno del mascara! Se tutti questi rimedi non funzionano, si può sempre tornare al mascara bio!