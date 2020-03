Alte temperature e umidità possono rallentare il Coronavirus

A tal proposito sono stati presi in considerazione i dati relativi a 100 città cinesi, nelle quali tra il 21 e il 23 gennaio si sono verificati almeno 40 casi di Coronavirus al giorno. Secondo gli studiosi l’impatto delle temperature e del tasso di umidità non è particolarmente elevato, ma è comunque sufficientemente alto da meritare di essere preso in considerazione:

L’aumento delle temperature e dell’ umidità potrebbe rallentare la diffusione del Coronavirus . Non una soluzione in senso stretto all’emergenza, ma dal clima potrebbe arrivare un aiuto importante per fronteggiare la pandemia di Covid-19. A sostenerlo sono i ricercatori di due università cinesi, la Beihang University e la Tsinghua University .

