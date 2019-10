Allestire una palestra in casa: le offerte eBay sugli attrezzi

Per realizzare la propria palestra in casa necessita degli strumenti adatti a far lavorare tutte le parti del corpo: ecco gli attrezzi giusti.

Allenarsi in palestra è un modo per tenersi in forma e migliorare la propria condizione fisica. Può capitare però che per esigenze lavorative o di altra natura non sia possibile raggiungere una struttura esterna per svolgere l’allenamento richiesto. Una soluzione utile in tal senso è quella di dotare la propria casa di attrezzi e strumenti per praticare gli esercizi all’interno delle mura domestiche.

Allestire una palestra in casa richiede particolare attenzione verso quelle che sono le proprie necessità e i propri spazi. L’ideale è quello di acquistare un numero di attrezzi sufficiente ad allenare ogni singola parte del corpo. Chi non ha modo di recarsi presso un punto vendita o preferisce la comodità di un acquisto online con consegna a domicilio può sicuramente rivolgersi verso siti di e-commerce come eBay.

Palestra in casa: offerte eBay sugli attrezzi

Panca Pesi Multistazione

La Panca Pesi Multistazione di Capital Sports è uno strumento molto utile per chi vuole allestire una palestra in casa che sia utile e sicura. La sua impostazione fissa consente di utilizzare il bilanciere in totale sicurezza anche se ci si allena da soli. Ciò è reso possibile dai 7 livelli di altezza a cui poter agganciare l’attrezzo durante l’esecuzione dell’allenamento.

Oltre agli esercizi con il bilanciere si dispone di una panca, che può essere inclinata fino a 90 gradi, oltre a strumenti per l’esecuzione di leg e arm curler. I manici si presentano con rivestimento sfoderabile e le maniglie per il curler sono regolabili individualmente. Sono inclusi due fissaggi per i pesi.

Scoprilo su eBay, in offerta al prezzo di 274,99 euro.

Stazione Multifunzione 5 in 1

La Stazione Multifunzione 5 in 1 Gimrex è un macchinario che consente di eseguire fino a 30 esercizi, allenando così spalle, schiena, pettorali, dorsali, gran dorsale e tricipiti. Regolabili sia il sellino che lo schienale, così come i poggiapiedi. Può essere utilizzata da persone fino a 120 kg di peso.

Dispone di maniglie ergonomiche e di una robusta struttura in acciaio. Incluso anche un cavo traino di scorta. È possibile acquistarlo al prezzo di 379 euro.

Set Bilanciere e 2 Manubri

Nella palestra di casa non possono mancare un bilanciere e due manubri, utili per eseguire molteplici esercizi con le braccia e per l’allenamento combinato di altre zone muscolari. I set vidaXL sono dotati di design ergonomico per l’esecuzione in sicurezza dei vari esercizi, collari rapidi a molla (bilanciere) o tappi con vite a stella (barra manubrio), e impugnature antiscivolo.

Le dimensioni della presa sono di 14,5 cm per il bilanciere, lungo 140 cm, e di 10 cm per ciascun manubrio, lunghezza 45 cm. In dotazione: 6 dischi da 1,25 kg di peso, 4 dischi da 2,5 kg di peso, 4 dischi da 5 kg di peso, 2 dischi da 10 kg di peso e 6 tappi, per un totale (barre incluse) di 60,5 kg. Il prezzo è di 79,69 euro.

Barra Trazioni

La barra per trazioni CCLife è dotata di dispositivi di fissaggio a sganciamento rapido. Non necessita di ancoraggio alla parete in quanto può mantenersi in equilibrio con i supporti a terra. Pesa 19 kg ed è realizzata in acciaio. La sua capacità di carico è pari a 110 kg.

La distanza tra le barre di immersione è di 60 cm mentre la larghezza della barra superiore è di 118 cm. L’altezza della struttura è regolabile tra i 130 e i 200 cm. Possibile regolare liberamente i supporti alla base così da adattarla a eventuali pavimentazioni irregolari. Il prezzo indicato è di 60,95 euro.

Cyclette Magnetica

La Cyclette magnetica Boudech dispone di una resistenza regolabile a 8 livelli, con portacellulare, doppia cinghia, manopola e una sella grande e comoda. Le funzionalità del computer sono tempo, velocità, distanza percorsa, calorie bruciate, scan, odo e pulsazione.

È facilmente ripiegabile mentre il sedile è regolabile in altezza. Il peso del volano è di 1,5 kg mentre il carico massimo consentito è pari a 110 kg. In offerta a 108,50 euro.

