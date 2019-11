Allestimento acquario: gli arredi più originali

Arredare l'acquario è importante per renderlo adatto al divertimento dei pesci e per migliorarne l'aspetto in casa: ecco gli arredamenti più originali.

Quando si allestisce un acquario diverse sono le scelte da compiere. In primis ovviamente quella del tipo di pesci, se d’acqua dolce o di mare, mentre a seguire si valuteranno le varie specie. Per completare il tutto occorrerà acquistare filtri, al fine di garantire una corretta pulizia dell’ambiente, e apparecchi che aiutino a ossigenare l’acqua o a regolarne la temperatura.

Tipologie di arredi

Da non dimenticare tuttavia che è importante “regalare” ai pesci anche qualche elemento extra, che riproduca più o meno fedelmente il loro habitat o che comunque fornisca spazi dove nascondersi, ostacoli da aggirare o tunnel da attraversare. Ecco quindi che l’inserimento di alcuni arredi nell’acquario può rappresentare un passo importante per renderlo più divertente per i pesci che lo abitano e più bello da avere in casa.

Castello di pietra

Il castello di pietra della Meizi è realizzato in resina sicura e resistente, atossica e non nociva per i pesci. Non sbiadisce se tenuto in acqua e presenta del muschio sulle mura per simulare una presenza prolungata nell’acquario. La dimensione è di 21x15x9 centimetri.

Adatto sia come nascondiglio che come strumento per il gioco, il castello può essere utilizzato sia in acqua dolce che marina.

Teschio con piante

Chi cerca un elemento originale e insolito per l’arredamento del proprio acquario può senz’altro valutare l’inserimento della testa di morto Nobby, corredata alla base da alcune piante per migliorare l’impatto cromatico dell’elemento.

È realizzato in materiale atossico, che non compromette l’equilibrio biologico dell’acqua.

Rosewood Japanese Garden

Il Giardino giapponese in palissandro con ponte ornamentale della Rosewood è un arredo ideale per permettere ai pesci di giocare all’interno dell’acquario. Le sue dimensioni sono 15x8x8 centimetri.

È realizzato utilizzando materiali 100% sicuri per i pesci e risulta adatto per gli acquari d’acqua dolce come per quelli di acqua salata.

Spongebob Krust Diner

Il Krust Diner Krab di Spongebob di Penn-Plax è un arredo per acquario che renderà l’acquario un po’ più originale e a misura di bambino. Realizzato in resina resistente, permette di ricreare il fantastico mondo di Bikini Bottom risultando sicuro e non tossico per i pesci.

Si presta sia alle attività di gioco che come nascondiglio per i pesci.

Slome

Questa simpatica decorazione SLOME rallegra l’acquario senza inquinare l’acqua e senza sbiadire col tempo. Crea correnti d’acqua e bolle d’aria, collegandolo alla pompa dell’aria, ed è realizzato in materiale ecologico.

Risulta stabile, così da poter essere posizionato ovunque, sia esso riempito con acqua dolce che salata. Utile per le attività di gioco dei pesci, che per rendere più colorato e divertente l’arredamento dell’acquario.

