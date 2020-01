Allerta rischio chimico: richiamato bicchiere da viaggio Ikea

Ritirato dagli scaffali e richiamato il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS Ikea per rilascio sostanze chimiche oltre i limiti di legge.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Richiamato per rischio di rilascio sostanze chimiche il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS venduto da Ikea. Il colosso svedese dell’arredamento ha dichiarato che le criticità sarebbero emerse a seguito di recenti test, portando la compagnia a ritirare il prodotto dal mercato e a chiedere ai propri clienti di restituire eventuali esemplari acquistati.

Secondo i test il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS rilascerebbe ai liquidi in esso contenuti una sostanza chimica, il dibutilftalato (DBP), in concentrazioni superiori a quelle previste dagli attuali limiti di legge. Il prodotto reca la dicitura “Made in India” ed è venduto presso i punti vendita Ikea a partire da agosto 2019.

Queste le indicazioni rivolta da Ikea ai propri clienti, al fine di salvaguardarne la sicurezza alimentare: