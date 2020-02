Allerta plastica ravioli di gamberi al vapore precotti, i lotti ritirati

Diffusa dal Ministero della Salute un'allerta relativa ai ravioli di gamberi al vapore precotti, i lotti interessati dal richiamo.

Tra le allerte segnalate in questi giorni dal Ministero della Salute anche quella relativa ad alcuni lotti di ravioli di gamberi al vapore precotti a marchio Ta – Tung. Si tratta di una segnalazione legata alla possibile presenza di frammenti di plastica all’interno dei ravioli. Si raccomanda quindi la massima attenzione in caso si entrasse in contatto con uno dei prodotti richiamati.

L’allerta frammenti di plastica riguarda le confezioni di ravioli al vapore con gamberi da 250 grammi, a marchio Ta – Tung. Come indicato dal Ministero della Salute i lotti interessati dall’avviso sono i seguenti: K1K1 TMC 13/2/2020; K1M1 TMC 15/2/2020; K101 TMC 17/2/2020; K1T1 TMC 22/2/2020; K1V1 TMC 24/2/2020; K251 TMC 29/2/2020; K271 TMC 2/3/2020; K2C1 TMC 7/3/2020.

Nelle ultime ore è stata pubblicata anche un’ulteriore allerta per possibile presenza di frammenti di plastica da parte del Ministero della Salute. Si tratta in questo caso di capsula di caffè compatibili con la macchina Dolce Gusto. Interessati dal ritiro, a tutela della sicurezza alimentare dei consumatori, i prodotti distribuiti a marchio Conad, Meseta e Caffè Leoni.

