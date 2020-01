Allerta microbiologica uova: i lotti ritirati dal Ministero della Salute

Allerta microbiologica per le uova bio dell'azienda agricola Olivero Claudio, i lotti ritirati dal Ministero della Salute.

Allerta uova a rischio microbiologico diffusa dal Ministero della Salute. Distribuite a marchio Olivero Claudio, le confezioni oggetto del ritiro possono essere da quattro o sei uova bio. Potrebbero essere state vendute anche sfuse. All’interno dell’avviso di richiamo il dicastero ha inserito anche le informazioni utili per identificare i prodotti a rischio e salvaguardare la sicurezza alimentare dei consumatori.

Le uova oggetto del ritiro per contaminazione microbiologica sono vendute dalla Azienda Agricola Olivero Claudio, con sede in via Rigrasso n.9 – Monasterolo di Savignano. I lotti interessati dall’avviso sono i seguenti: 1A130120 – 1A140120 – 2A130120 – 2C130120 – 2C140120. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è 28. Come riportato nell’avviso, a tutela della sicurezza alimentare:

Non consumare il prodotto. È necessario restituire il prodotto al punto vendita dov’è stato acquistato.

Nei giorni scorsi un’allerta ha riguardato il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS venduto presso i negozi Ikea. Secondo quanto affermato dalla stessa compagnia, che ha ritirato il prodotto dopo l’esito negativo di alcune recenti analisi, il rischio è che alcune sostanze nocive vengano rilasciate dal bicchiere al liquido in esso contenuto. La stessa azienda ha diffuso un avviso nel quale “invita i clienti che hanno acquistato uno di questi bicchieri da viaggio con la dicitura “Made in India” a riportare il prodotto al negozio IKEA più vicino”.

Fonte: Ministero della Salute