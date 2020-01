Allerta microbiologica per tortelloni al prosciutto crudo: i lotti ritirati

Fonte immagine: Foto di LuckyLife11 da Pixabay

Allerta microbiologica per tortelloni al prosciutto venduti pressi i supermercati Penny Market, i lotti ritirati e come riconoscerli.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Allerta microbiologica per tortelloni al prosciutto crudo venduti presso i punti Penny Market. A darne comunicazione la stessa azienda, che sul suo sito riporta anche l’avviso diffuso dal Ministero della Salute. Le confezioni risultano prodotte dal Pastificio Davena Srl per la catena di supermercati.

Come riportato nell’allerta microbiologica, i tortelloni al prosciutto crudo sono distribuiti a marchio Fior di Pasta e in confezioni da 1 Kg. Interessato dal richiamo è il lotto numero 8619003884, con data di scadenza 09/02/2020. A produrlo il Pastificio Davena Srl (marchio di identificazione IT R8V1Y CE) nello stabilimento situato in via San Domenico Savio 66/68, Brusaporto – BG.

Queste le indicazioni fornite da Penny Market al fine di tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori:

I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 09/02/2020.

Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto sopra indicato. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà.

Nei giorni scorsi è stata diffusa anche un’allerta tossine riguardante le barrette Lubs, distribuite da Probios Spa: interessate dall’avviso le due varianti “Banana e mandorle” e “Vaniglia e mandorla“. Da alcune analisi sono stati rilevati valori di Ocratossina A oltre i limiti di legge.