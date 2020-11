Allerta microbiologica per latte UHT: i lotti interessati

Diffusa dal Ministero della Salute un'allerta microbiologica relativa ad alcune confezioni di latte UHT distribuite nei punti vendita Lidl.

Allerta microbiologica per alcune confezioni di latte UHT. Si tratta dei cartoni da 1 litro a marchio Milbona, commercializzati presso i punti vendita Lidl Italia srl a socio unico.

Le confezioni a rischio sono quelle di latte UHT da 1 litro, numero di Lotto 20288 – Linea di confezionamento 34. Il marchio di identificazione del produttore o dello stabilimento è FR 38.544.003 CE, mentre il nome del produttore risulta essere Candia. Sede dello stabilimento Chemin Des Mines 3 Rue De La Convention, 38200 Vienne (Francia).

La data di scadenza o termine minimo di conservazione è 11/02/21 M, mentre di seguito sono riportate le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute per la sicurezza alimentare dei consumatori:

EAN prodotto 20036768. Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.

Il prodotto è stato distribuito in un limitato numero di punti vendita del Nord Italia.