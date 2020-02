Allerta micotossine nella crusca di frumento Conad, i lotti coinvolti

Ritirate alcune confezioni di bastoncini di crusca di frumento Conad Piacersi per rischio tossine, ecco quali sono le confezioni interessate.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Diffusa dal Ministero della Salute un’allerta micotossine per i bastoncini di crusca di frumento Conad. Dalle analisi effettuate sarebbero emersi livelli di deossinivalenolo superiori ai limiti previsti dalla legge. I sintomi legati a questo tipo di tossina sono dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, irritazioni alla gola, cefalea, vertigini, e sono possibili anche perdite ematiche (sangue) con le feci.

Il prodotto oggetto del richiamo ministeriale appartiene alla linea Conad Piacersi è commercializzato a marchio CONAD S.C. – via Michelino,59 – Bologna. Coinvolte le confezioni prodotte dalla Molino Nicoli S.p.A., con sede in via Antonio Locatelli N.°6 – 24060, Costa di Mezzate (BG) – Italia. Il lotto interessato è il numero S 04/05/2021, data di scadenza 04-05-2021.

Le confezioni ritirate sono quelle da 375 grammi, per le quali l’avvertenza è la seguente:

Riscontrata presenza di deossinivalenolo (don) superiore ai limiti di legge previsti dal Regolamento CE 1881/2006 e S.M.I.

Fonte: Ministero della Salute