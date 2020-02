Allerta meteo lungo il Tirreno: venti fino a 100 km orari

Fonte immagine: Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

Nuova allerta meteo per domani: interessate le Regioni lungo il Tirreno, in particolare la Toscana.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Nuova allerta meteo per l’Italia, nello specifico per le Regioni affacciate sul Tirreno. Mercoledì 26 febbraio 2020 sono attesi venti fino a 100 chilometri orari, con situazioni di allerta arancione lungo la costa della Toscana. Il tempo soleggiato e primaverile delle prossime ore potrebbe in alcune zone lasciare il posto a situazioni meno confortevoli secondo i meteorologi.

I primi a sperimentare gli effetti della nuova allerta meteo saranno i residenti nelle Regioni più a Nord, come la Liguria e la Toscana, dove già in queste ore il bel tempo primaverile sta lasciando spazio ad annuvolamenti più o meno diffusi. La seconda Regione sarà oggetto di un’allerta arancione durante la giornata di mercoledì 26, dalle 7 del mattino fino alle ore 20.

Sardegna, Lazio e Campania saranno anch’esse coinvolte dall’allerta vento, perlopiù nella seconda parte di giornata. Intorno all’isola sarda e in generale lungo il Tirreno si segnalano mari molto mossi. Giovedì l’attenzione riguarderà anche il medio-basso Adriatico, con raffiche di vento compresa tra gli 80 e i 90 chilometri orari.