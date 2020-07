Allerta meteo: da martedì grande caldo, poi forti temporali

Nuova allerta meteo per questa settimana, con picchi di caldo a 40 gradi fino a mercoledì e fine settimana all'insegna di temporali e grandine.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Quella appena iniziata sarà un’altra settimana all’insegna del tempo variabile e dell’allerta meteo. Secondo i meteorologi si passerà ancora una volta da temperature prossime ai 40 gradi verso eventi temporaleschi e bruschi cali di pressione atmosferica.

Il crescendo di caldo partirà lunedì 20, con i primi rialzi delle temperature. L’anticiclone raggiungerà il suo massimo effetto mercoledì 22 luglio avvicinando diverse città italiane ai 40 gradi. Durante queste giornate il tempo si manterrà incerto unicamente sull’arco alpino, mentre regnerà l’alta pressione sulla quasi totalità dell’Italia.

Questo andamento verrà prontamente invertito giovedì, quando la potenza dell’anticiclone si attenuerà lasciando spazio ai primi abbassamenti di temperatura. Nel pomeriggio spazio a forti temporali non soltanto sulle zone alpine, ma anche sulle zone prealpine di Lombardia e Veneto.

Allerta meteo, le previsioni per il fine settimana

Il fine settimana riserverà qualche spiacevole sorpresa per i vacanzieri, con tempo incerto e rischio grandine a partire dalla giornata di venerdì 24. Eventi temporaleschi previsti in alcune zone del Triveneto, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e della Liguria. Potrebbero essere interessate dai fenomeni anche alcune Regioni del Centro Italia come Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Pericolo temporali e grandine che aumenterà sensibilmente, secondo i meteorologi di IlMeteo.it, nella notte tra venerdì e sabato. Interessati soprattutto il NordEst e il versante adriatico del Centro Italia. Ancora da confermare le previsioni per quanto riguarda domenica, sulla quale pende il rischio di un nuovo fronte temporalesco in corrispondenza delle zone alpine e prealpine.

Fonte: IlMeteo.it