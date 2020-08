Allerta meteo arancione in Lombardia: temporali con vento e grandine

Fonte immagine: Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

Dichiarata dalla Regione Lombardia l'allerta meteo arancione per il fine settimana, tensione a Milano per la possibile esondazione di Seveso e Lambro.

Allerta meteo arancione in Lombardia. A partire dalle 23 di ieri sera su tutto il territorio lombardo, incluso il capoluogo Milano, i cittadini sono chiamati a prestare particolare attenzione all’evolversi delle condizioni meterologiche. Il fronte di bassa pressione in arrivo dalla Francia rischia di riversare sul Nord Italia fenomeni temporaleschi di particolare entità, oltre a episodi di grandine e forte vento.

La Lombardia potrebbe essere la Regione italiana più colpita dal nuovo fronte di maltempo che ha raggiunto la Penisola. Già in queste ore potrebbero verificarsi sul territorio lombardo i primi temporali, con peggioramenti attesi nel fine settimana. Le forti precipitazioni attese aumenteranno il rischio esondazioni e disastri ambientali. Non sono escluse grandinate, mentre viene valutato con attenzione anche il vento proveniente dai quadranti meridionali. Previsto anche un netto calo delle temperature, che scenderanno anche di 10 gradi rispetto a quelle registrate nelle scorse ore.

A Milano preoccupano le condizioni di Seveso e Lambro, che già lo scorso luglio sono esondati a causa delle forti piogge. In quella occasione sono stati registrati notevoli disagi per la circolazione e l’espulsione violenta dell’acqua da alcuni tombini milanesi. Un esempio del livello raggiunto un mese fa è offerto dal seguente tweet:

#milano#temporale piove così tanto effetto geyser dai tombini pic.twitter.com/kbWMN3q3mP — Gianluca p. (@GianlucaParla) July 24, 2020

Allerta meteo, maltempo in tutto il Nord Italia

Sarà un fine settimana difficile non soltanto per la Lombardia. Nelle giornate di sabato e domenica potrebbero scattare allerte meteo in diverse Regioni italiane. Secondo i meteorologi saranno comprese nella fascia di bassa pressione tutte le Regioni alpine e pre-alpine. Maltempo e netto calo delle temperature atteso anche in Toscana, in Umbria e in parte del Lazio.

Nella giornata di domenica il fronte del maltempo si estenderà anche al Friuli-Venezia Giulia e alla Liguria, con parziale coinvolgimento delle Marche. Il rischio grandinate sarà concreto per il Triveneto, seppure limitato a episodi isolati.

Fonte: Ilmeteo.it