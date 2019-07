Allerta mercurio nelle trance di verdesca congelate: i lotti ritirati

Fonte immagine: iStock

Allerta mercurio per le trance di verdesca congelate prodotte dalla Panapesca: ecco i lotti interessati dal richiamo.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

È stata diramata un’allerta mercurio per le trance di verdesca congelate Panapesca. A diffondere l’avviso il Ministero della Salute, che ha raccolto la segnalazione di IGES srl relativamente ad alcuni lotti risultati contenere livelli della sostanza oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A risultare oltre i limiti di legge per quanto riguarda la presenza di mercurio nelle trance di verdesca congelate è il lotto numero RI05, la cui data di scadenza è fissata al 30/10/2020. Commercializzata dalla IGES srl e prodotta dalla Panapesca spa, via Mazzini 31 – 51010 Massa e Cozzile (PT).

Queste le indicazioni per la sicurezza alimentare fornite dal Ministero della Salute ai consumatori che avessero acquistato i prodotti interessati dal richiamo:

Si prega il consumatore, qualora avesse ancora a disposizione il prodotto, di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione.

