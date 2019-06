Allerta Listeria: ritirato mix di formaggi grattugiati Soresina

Fonte immagine: iStock

Allerta Listeria per il mix di formaggi grattugiati Per Te, prodotto dalla Latteria Soresina: i lotti ritirati e cosa fare in caso di acquisto.

Ritirati alcuni lotti di mix di formaggi grattugiati Per Te, prodotti dalla Latteria Soresina. L’allerta alimentare è stata diffusa dal Ministero della Salute attraverso i propri canali ufficiali, attraverso i quali è stato reso noto che in alcune confezioni sarebbero state trovate tracce di Listeria monocytogenes, un batterio in grado di causare danni anche gravi all’organismo umano.

L’allerta Listeria monocytogenes riguarda il lotto numero 00 9114, marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore IT 03 171 CE. La sede dello stabilimento è in via dei Mille 13/17 a Soresina, Cremona. Le confezioni sono da 100 grammi, mentre la data di scadenza è fissata al 23-07-2019. Come si legge all’interno dell’allerta alimentare diffusa dal Ministero della Salute:

Rischio microbiologico. Presenza Listeria monocytogenes su campione in fase di commercializzazione.

La raccomandazione del Ministero della Salute è quella di non consumare il prodotto, ma restituirlo presso il punto vendita di acquisto. È di pochissimi giorni fa la precedente allerta ministeriale in materia di sicurezza alimentare. A rischio contaminazione da Listeria monocytogenes è risultato un lotto di tartare di manzo venduta presso i supermercati Lidl.

Interessate dalla precedente allerta le confezioni da 200 grammi di tartare di manzo, prodotte dalla Rosso Spa (stabilimento con sede a Torino in via Traves 43 – marchio di identificazione IT 1859 S CE. Il lotto al centro del richiamo cautelare è il numero 1071215, la cui data di scadenza è fissata al 13 giugno 2019.