Allerta Listeria per formaggio Puzzone di Moena DOP

Fonte immagine: Aldi

Allerta Listeria monocytogenes per formaggio Puzzone di Moena DOP venduto presso i supermercati Aldi, i lotti interessati dal ritiro.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Un’allerta per contaminazione da Listeria monocytogenes nel formaggio Puzzone di Moena DOP è stata diffusa dalla catena di supermercati Aldi. Si tratta delle confezioni da 200 grammi, distribuite a marchio “Regione che Vai”, ritirate dagli scaffali dei punti vendita. Alcuni di questi prodotti potrebbero essere stati già venduti e si raccomanda quindi, considerati i possibili rischi per la salute, la massima cautela.

Il Puzzone di Moena DOP è prodotto da Trentin S.p.A. e sono due i lotti interessati dal richiamo operato da Aldi: il numero 21324 e il 21324A. Le confezioni non risultano più acquistabili presso i punti vendita.

In caso siano state acquistate precedentemente alla diffusione dell’allerta per la sicurezza alimentare è opportuno verificare le informazioni presenti in etichetta; se il prodotto rientra tra quelli a rischio dovranno essere seguite le istruzioni diffuse da Aldi attraverso il proprio sito ufficiale: