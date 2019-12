Allerta Listeria monocytogenes nella mortadella bio italiana

Allarme Listeria monocytogenes per mortadella bio italiana lanciato in Francia: ecco le confezioni coinvolte dall'allerta europea RASFF.

È scattata in questi giorni un’allerta Listeria monocytogenes che coinvolge una mortadella bio prodotta in Italia. L’allarme è stato lanciato dalla Francia, dove il prodotto è distribuito, attraverso il RASFF (n° 2019.4218, Sistema rapido di allerta europeo). Le procedure per la sicurezza alimentare dei consumatori sono state predisposte in tutta l’Unione Europea, sebbene il salume interessato dalla contaminazione risulterebbe venduto unicamente in Francia (qui distribuita presso i supermercati Auchan e Carrefour) e in Italia.

Oggetto dell’allerta Listeria monocytogenes è la Mortadella Bio Fumagalli, venduta in confezioni (busta) da 70 grammi. Il lotto di riferimento è il numero 199298, TMC 09/12/2019, mentre il codice a barre è 8002469691548. A produrla l’azienda Fumagalli Industria Alimentari SpA, con sede dello stabilimento in via Briantea, 18 – 22038 Tavernerio (CO).

Malgrado non siano state rese note indicazioni specifiche da parte del Ministero della Salute italiano o dal Sistema rapido di allerta europeo, i consumatori possono fare riferimento al principio di precauzione relativo alla sicurezza alimentare. Opportuno quindi non consumare il prodotto qualora corrisponda agli estremi indicati poco sopra, ma restituirlo presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o l’eventuale rimborso.

La listeriosi indotta dal batterio Listeria monocytogenes può portare, sottolinea l’ISS, a “meningiti, encefaliti e gravi setticemie”. Particolarmente a rischio i soggetti immunodepressi e le donne in gravidanza: per quest’ultime il pericolo è soprattutto di aborti spontanei e morte fetale. Chi desiderasse ulteriori informazioni in merito a questa allerta può contattare il servizio telefonico messo a disposizione dall’azienda produttrice della mortadella bio: