Allerta glutine: Coop richiama plumcake allo yogurt per celiaci

Si tratta di due lotti di plumcake allo yogurt della linea senza glutine Benesì, che sono stati ritirati in via precauzionale.

Il Ministero della Salute ha diramato due nuovi richiami alimentari e questa volta riguardano due prodotti a marchio Coop. Si tratta dei plumcake allo yogurt senza glutine della linea Benesì, ritirati in via precauzionale per “possibile contaminazione accidentale da glutine non dichiarata in etichetta”.

L’avviso di richiamo è comparso inizialmente sul sito della Coop ed è relativo a due lotti specifici, confezionati in pacchi da 6 pezzi, da 216 grammi ciascuno. I lotti interessati dal richiamo, con Ean 8001120825841, sono: il CL086D, con scadenza 25/07/2019, e il CL164P, con data di scadenza 11/10/2019. Entrambi i lotti sono prodotti dalla Dino Corsini srl nello stabilimento di via G.Brodolini 1 40056 Crespellano in Valsamoggia, Bologna.

Il motivo del richiamo è la possibile contaminazione puntiforme da glutine, che in un prodotto venduto con la dicitura “senza glutine” può essere un problema serio di sicurezza alimentare per chi soffre di celiachia. Per una persona affetta dal morbo celiaco l’ingestione di glutine può causare tra gli altri irritazione e infiammazione della mucosa intestinale, con conseguenti dolori addominali e diarrea.

Il marchio invita quindi i consumatori che abbiano già comprato il prodotto a restituirlo presso il punto vendita di acquisto, per ottenere così un rimborso. Nel caso fossero necessarie ulteriori informazioni, Coop mette a disposizione il numero verde 800-805580.