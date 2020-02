Allerta frammenti di vetro nella crema al cacao, i lotti ritirati

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Richiamati dal Ministero della Salute barattoli di crema al cacao per possibile presenza di frammenti di vetro: i lotti coinvolti e come riconoscerli.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Diffusa dal Ministero della Salute un’allerta vetro per la crema al cacao Cascina Fontanacervo. L’allarme è scattato il 13 febbraio, anche se l’avviso sul sito ministeriale è stato pubblicato soltanto nella giornata di oggi. Da alcune analisi è emersa la presenza di un frammento vitreo all’interno di uno dei contenitori, facendo scattare a titolo precauzionale il ritiro dell’intero lotto.

Come indicato nell’allerta diffusa dal Ministero della Salute ai fini di tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori, sono interessati i barattoli di vetro di crema al cacao Cascina Fontanacervo da 125 grammi, commercializzati dalla Società Agricola Fontana Srl. Il lotto coinvolto è il “28 FEB.”, mentre il marchio di identificazione del produttore/dello stabilimento è il numero IT01/877 CE.

La sede dello stabilimento di produzione è in via Poirino, 7 – Villastellone (TO). La data di scadenza o TMC (Termine Minimo di Conservazione) del prodotto è fissata al 28/02/2020. Queste le indicazioni fornite dal Ministero della Salute:

Rilevazione di un frammento di vetro all’interno di un vasetto appartenente al lotto richiamato. [Disposto, n.d.r.] Ritiro dal mercato del prodotto.

A coloro che dovessero aver comprato uno dei prodotti a rischio frammenti di vetro consigliamo di non consumare il prodotto, ma di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Fonte: Ministero della Salute