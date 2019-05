Allerta epatite per integratori alla curcuma: ritirati altri prodotti

Fonte immagine: Foto di cgdsro da Pixabay

Nuovi prodotti inseriti nell'elenco degli integratori alla curcuma a rischio epatite colestatica acuta, a segnalarli il Ministero della Salute.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Sono 15 i casi di epatite colestatica acuta legati al consumo di integratori alla curcuma e accertati dal Ministero della Salute. Queste le indicazioni fornite da una nota ministeriale, che ricorda come tale bilancio sia parziale e aggiornato al 27 maggio. Nello stesso documento vengono segnalati anche i nuovi prodotti coinvolti nell’allerta, di cui si sconsiglia il consumo.

I nuovi integratori alla curcuma inseriti nell’elenco sono “Versalis”, di Geofarma, “Rubigen curcuma e piperina”, di Naturfarma, e “Curcum+piperin”, Vegavero. Come ricordato dal Ministero della Salute l’epatite colestatica acuta non è trasmissibile da persona a persona, ma soltanto in seguito al consumo di prodotti contaminati. Esclusa quindi la possibilità di epidemia, si legge nella nota, in quanto tale patologia risulta “non infettiva e non contagiosa”.

Lo stesso Ministero della Salute ha reso noto che “sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie”. Di seguito l’elenco completo degli integratori alla curcuma associati alla contaminazione da epatite colestatica acuta: