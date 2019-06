Allerta epatite per integratori alla curcuma: nuovi ritiri, ora sono 22

Nella giornata di oggi ritirato un nuovo prodotto dal mercato: il numero di prodotti ritirati sale a ventidue, diciassette i casi di epatite.

Continua il ritiro di integratori alla curcuma ritirati dal mercato per i rischi di epatite acuta. Si tratta di un lotto del Cartijoint Forte 20 Compresse a base di Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM. Il lotto interessato è identificato con il numero 24/18. La Fidia Farmaceutici, produttrice del lotto ritirato, specifica che Bio-Curcumin è un estratto della Curcuma Longa.

Nel frattempo cresce il numero degli integratori segnalati a garanzia della sicurezza alimentare: il conto degli integratori segnalati dall’autorità sale a ventidue. Diciassette i casi di epatite sospetti.

Da più parti si continua a ricercare le cause del pericolo: non individuabili della curcuma in sé, ma si sospetta la contaminazione di una specifica materia prima di provenienza indiana. Aumenta così il numero di integratori incriminati, di seguito la lista aggiornata:

Cartijoint Forte a base di Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM, in confezione da 20 Compresse, con il numero di lotto 24/18

a base di Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM, in confezione da 20 Compresse, con il numero di lotto 24/18 Curcuma Max Naturetica , in confezione da 30 capsule (19,5 grammi) con il numero di lotto 181214 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

, in confezione da 30 capsule (19,5 grammi) con il numero di lotto 181214 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.) Movart (30 compresse) prodotto da Farmaceutici Procemsa Il lotto interessato è il numero M70349 (scadenza 8.2019)

(30 compresse) prodotto da Farmaceutici Procemsa Il lotto interessato è il numero M70349 (scadenza 8.2019) Curcuma Max Naturetica , in confezione da 60 capsule (39 grammi) con il numero di lotto 181210 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

, in confezione da 60 capsule (39 grammi) con il numero di lotto 181210 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.) ArtDol Naturetica , in confezione da 30 tavolette (32,85 grammi) con il numero di lotto 18N142 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

, in confezione da 30 tavolette (32,85 grammi) con il numero di lotto 18N142 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.) Good Joint Benessere Pharma , in confezione da 120 compresse (96 grammi) con il numero di lotto 190503 e la scadenza 05/2023 (Benessere Pharma S.r.l.)

, in confezione da 120 compresse (96 grammi) con il numero di lotto 190503 e la scadenza 05/2023 (Benessere Pharma S.r.l.) Versalis – lotto I 0187 scadenza 01/2022 – Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l

– lotto I 0187 scadenza 01/2022 – Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l Versalis – Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l. (nuovo)

– Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l. (nuovo) Rubigen curcuma e piperina – lotto 250119 – Naturfarma (nuovo)

– lotto 250119 – Naturfarma (nuovo) Curcumin+piperin – Vegavero – prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino (nuovo)

– prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino (nuovo) Tendisulfur Forte bustine – Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l.

– Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l. Curcuma liposomiale più pepe nero – lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da LABORATORIES NUTRIMEA con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi

più pepe nero – lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da LABORATORIES NUTRIMEA con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi Curcuma 95% Maximum – lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da EKAPPA LABORATORI srl per conto di Naturando S.r.l.

– lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da EKAPPA LABORATORI srl per conto di Naturando S.r.l. Curcuma complex – B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop

– B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop Tumercur – Sanandrea

– Sanandrea MOVART – Scharper SpA, Farmaceutici Procemsa spa Nichelino

– Scharper SpA, Farmaceutici Procemsa spa Nichelino Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg – Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta

– Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta Curcuma “Buoni di natura” – Terra e Sole

– Terra e Sole Curcumina Plus 95% – lotto 18L823 – NI.VA prodotto da Frama

– lotto 18L823 – NI.VA prodotto da Frama Curcumina 95% Kline – lotto 18M861 – NI.VA prodotto da Frama

– lotto 18M861 – NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina linea@ – lotto 2077-LOT 19B914 – NI.VA prodotto da Frama

– lotto 2077-LOT 19B914 – NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina linea@ – 18c590 – NI.VA prodotto da Frama

Continuano le raccomandazioni a non consumare i prodotti online. Nel frattempo il Ministero della Salute ha verificato quattro dei casi di epatite sospetti in Toscana, mentre proseguono le indagini ministeriali volte ad accertare l’origine delle infezioni.