Allerta detergenti per birra tedesca Franken Bräu: richiami anche in Italia

Avviso di richiamo per 17 birre tedesche, a rischio per la presenza di detergenti: tre quelle oggetto di allerta da parte del Ministero della Salute.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Allerta detergenti per alcuni birre tedesche prodotte dalla Franken Bräu. L’avviso è stato lanciato dal Sistema rapido di allerta europeo alimenti e ripreso dallo Sportello dei Diritti prima e successivamente dal Ministero della Salute, che ha diffuso tre distinti documenti relativi ad altrettante tipologie di birra. Il richiamo è su base volontaria, stabilito dallo stesso produttore a seguito di analisi di routine.

Dalle analisi condotte sono risultate tracce di soluzione alcalina diluita (lisciva) nelle birre, da qui la decisione della Frankenbräu Lorenz Bauer GmbH & Co. KG (sede in Germania – Neundorf 41, 96268 Mitwitz) di procedere al ritiro. Interessate dalle allerte del Ministero della Salute le bottiglie di Franken Bräu Urhell (TMC 25.03.2020 e 30.04.2020), Franken Bräu Pilsner (TMC 29.04.2020 e 30.04.2020) e Franken Bräu Naturradler (TMC 29.04.2020) da 50 cl. Come dichiarato dallo stesso produttore in una nota rivolta ai consumatori, a tutela della sicurezza alimentare:

La qualità della nostra birra è nostra priorità assoluta. Durante un controllo di routine, che ha permesso di identificare un difetto tecnico che ha permesso di non completamente escludere che nel prodotto venduto dalla nostra birreria possono essere incluse impurità di agenti detergenti. L’assunzione di tale birre contaminate può causare lesioni. Per questo motivo, vi invitiamo a riportare queste birre nella nostra fabbrica di birra o il negozio di liquori dove sono state acquistate. Naturalmente, i prodotti restituiti verranno sostituiti.

In totale sono 17 le birre sottoposte a ritiro volontario da parte del produttore, le prime 3 sono quelle soggette a specifica allerta da parte del Ministero della Salute italiano: