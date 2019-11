Allerta antibiotici nel formaggio Cuor di capra: i lotti ritirati

Fonte immagine: Foto di ecila da Pixabay

Allerta antibiotici per i formaggini freschi di capra del Caseificio Cattaneo, l'allerta del Ministero della Salute.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Nuova allerta alimentare diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo caso alcuni lotti di formaggio Cuor di capra – Fiorone, nel quale sarebbero state rinvenute tracce di sostanze “inibenti” come ad esempio gli antibiotici. Il latticino è prodotto dal Caseificio Cattaneo.

Interessati dall’allerta i formaggini freschi di capra, venduti a marchio Cuor di capra – Fiorone. A produrli la Caseificio Cattaneo S.r.l., con sede dello stabilimento in via Marco Biagi, 18 – Lomagna (LC). Il codice di riferimento per quanto riguarda l’impianto produttivo è IT 03 1881 CE.

Il lotto di produzione oggetto del ritiro è il numero L. 2210. Due le date di scadenza da tenere sott’occhio in caso si sia acquistato uno di questi prodotti: lo 08-12-2019 e lo 09-12-2019. Come indicato nell’allerta del Ministero della Salute:

Rilevata presenza di sostanze inibenti nel latte di lavorazione.

Si raccomanda quindi, sulla base dei principali criteri per la sicurezza alimentare, di non consumare il prodotto oggetto dell’allerta, ma di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Fonte: Ministero della Salute