Allerta allergeni per Torta di Natale Facciamo Festa: i lotti ritirati

Nuova allerta alimentare diffusa dal Ministero della Salute, oggetto del richiamo la torta Facciamo festa con Torta di Natale senza lattosio.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Allerta allergeni per la torta Facciamo festa con Torta di Natale senza lattosio. Secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Salute il dicastero avrebbe disposto il ritiro di alcuni lotti in seguito alla presenza di proteine del latte, non segnalate in etichetta e frutto di una possibile contaminazione incrociata.

Il prodotto è commercializzato dalla Belli Freschi srl via Savio 41/43 47027 Sarsina (FC) t.0547 315489. Le confezioni sono da 350 grammi, il numero di lotto è TNSL150320 mentre la data di scadenza è fissata al 15-03-2020. Alla base del ritiro le seguenti motivazioni, indicate dal Ministero della Salute nell’avviso:

Possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto “Torta di Natale senza glutine e senza lattosio” non dichiarate in etichetta.

Ai consumatori, in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della Salute rivolge le seguenti raccomandazioni:

Si raccomanda ai consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Fonte: Ministero della Salute