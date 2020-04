Allerta allergeni per pasta fresca Tre Mulini venduta da Eurospin

Allerta allergeni per alcune confezioni di pasta fresca fusilli Tre Mulini, distribuita presso i punti vendita Eurospin Italia.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Allerta allergeni diffusa dal Ministero della Salute e riguardante la pasta fresca Tre Mulini commercializzata da Eurospin Italia Spa. Come riportato nell’avviso ministeriale potrebbero risultare all’interno del prodotto potrebbero trovarsi tracce di soia, allergene non indicato in etichetta.

Le confezioni di pasta fresca “Fusilli” Tre Mulini oggetto del richiamo da parte del Ministero della Salute sono da 500 grammi. Il produttore è la P.A.C. Srl con sede dello stabilimento in via Alessandro Volta, 1 – Melfi (PZ). La data di scadenza indicata sulle confezioni è quella del 15-05-2020, mentre il lotto è il numero 200215.

Il Ministero della Salute ha rivolto una serie di indicazioni ai consumatori, al fine di tutelarne la sicurezza alimentare. Di seguito quanto indicato nell’allerta allergeni (soia):

Prodotto non idoneo al consumo da parte di persone allergiche alla soia. Si invitano tali consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin dove [il prodotto, n.d.r., verrà rimborsato o sostituito.

Tra le precedenti allerta diffuse dal Ministero della Salute anche quella riguardante le Bacche di Goji distribuite dalla Fruttaviva Srl e distribuite a marchio Donna Isabella sia da sole che all’interno di un Mix Antiossidante. Diversi i lotti e le date di scadenza coinvolte, per le quali si rimanda al link sopracitato.

Fonte: Ministero della Salute