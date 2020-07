Allerta allergeni per le pizzelle al gusto di granchio

Allerta allergeni per le pizzelle al gusto di granchio distribuite presso i punti vendita Lidl Italia, ecco quali sono le confezioni interessate.

Allerta allergeni diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo avviso alcuni lotti di pizzelle al gusto di granchio, distribuiti da Lidl Italia s.r.l. a socio unico nei propri punti vendita. I prodotti possono risultare pericolosi per i soggetti allergici alla senape e devono essere controllati con attenzione.

Le pizzelle al gusto di granchio sono commercializzate con il marchio Strada del Gusto e vendute in confezioni da 180 grammi. A produrle è la Antiche Cascine SpA, il cui stabilimento ha sede in via Campoluongo snc – 81017 Raviscanina (CE). Marchio di identificazione del produttore/stabilimento è il numero IT P5M8S CE.

Le confezioni oggetto del richiamo sono quelli riportanti numero di lotto 00609 o 00610, con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissati al 31/12/2021. Queste le motivazioni fornite dal Ministero della Salute al provvedimento:

Presenza in tracce di allergene Senape non dichiarata in etichetta.

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare dei consumatori:

Prodotto non idoneo al consumo solo ed esclusivamente da parte di allergici alla Senape. Si invitano tali consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.

Di questi giorni anche una precedente allerta del Ministero della Salute, relativa però alla presenza di tossine nel Fragolino Rosso Gorghello. Stando all’avviso ministeriale il lotto numero 90032 è risultato contaminato, oltre i limiti di legge, da ocratossina A. Sconsigliato il consumo, come sottolineato anche dal ministero:

Attivato il richiamo del prodotto presso i punti vendita e ritiro del prodotto e compartimentazione presso la piattaforma logistica del produttore in attesa di verifica.

