Allerta allergeni per farina di grano tenero OO bio: i lotti ritirati

Allerta allergeni diffusa dal Ministero della Salute, interessate le confezioni di farina di grano tenero 00 bio della Bongiovanni Srl.

Ancora un’allerta allergeni tra gli avvisi diffusi dal Ministero della Salute. Questa volta interessate dal documento ministeriali sono le confezioni di farina di grano tenero OO bio della Bongiovanni Srl, per le quali il dicastero di Lungotevere Ripa ha diffuso indicazioni utili per identificare i lotti interessati e per tutelare i soggetti sensibili ad alcune sostante.

Le confezioni di farina di grano tenero OO bio della Bongiovanni Srl coinvolte dal ritiro sono quelle da 1, 5 e 25 chilogrammi, riportanti il numero di lotto 00FT0019/0702. I prodotti risultano distribuiti con marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore “IFTEA SRL”, mentre la sede dello stabilimento è in via Ca’ del vento 35 – Bagnacavallo (RA).

La data di scadenza o termine minimo di conservazione in etichetta è 22-02-2020, mentre l’allergene non indicato in etichetta e quindi potenzialmente pericoloso (per i soggetti allergici o intolleranti) è la senape. Il Ministero della Salute ha indicato alcune disposizioni rivolte a negozi e ditte, che dovranno agire di conseguenza:

Per i negozi comunicare la giacenza a magazzino e esporre in negozio questo avviso;

Per le ditte comunicare la giacenza a magazzino e rendere.

Delle ultime ore anche un’allerta microbiologica che ha coinvolto l’acqua Nestlé Vera Naturae. Secondo analisi effettuate dalla ASL di Frosinone il prodotto non sarebbe risultato in linea con gli standard qualitativi adottati per la sicurezza alimentare dei consumatori. Il Ministero della Salute ne ha disposto il ritiro dal mercato, indicato come di consueto i dati per individuare i lotti coinvolti dall’avviso.

