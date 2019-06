Allerta allergeni per brodo ai funghi in dado e granulare

Fonte immagine: Foto di Lisa Redfern da Pixabay

Allerta allergeni diffusa dal Ministero della Salute per quanto riguarda il brodo ai funghi in dado e granulare della Bauer, i lotti ritirati.

Doppia allerta allergeni per il brodo ai funghi Bauer. A diffondere gli avvisi il Ministero della Salute, che segnala il ritiro per il dado da brodo ai funghi porcini e per la preparazione granulare ai funghi. In entrambi i casi il rischio è collegato alla possibile presenza, non segnalata in etichetta, di Beta-lattoglobuline.

Interessati dall’allerta allergeni i seguenti prodotti, entrambi della Bauer spa (sede di stabilimento via Kufsteain 6, Trento): dado da brodo ai funghi porcini in confezioni da 60 grammi, lotto numero L0010304; brodo granulare istantaneo da 120 grammi, numero di lotto L0010327. La data di scadenza è la medesima: 04/22.

Anche nel caso delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute in materia di sicurezza alimentare il messaggio ai consumatori è lo stesso per entrambe le tipologie di prodotto:

Si invitano i consumatori allergici alle Beta-lattoglobuline, che avessero acquistato il lotto sopraindicato, a non consumarlo e a rivolgersi all’azienda chiamando il numero 3404909501.

Una nuova allerta per rischio cancerogeno arriva nel frattempo sul fronte dei pigmenti per tatuaggi. Il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di pericolo per la colorazione “DUBAI GOLD“, con riferimento specifico al lotto numero WFDG181704, REF WFDG1. L’azienda produttrice è la World Famous Tatoo Ink con sede negli USA all’indirizzo 460A Greenway Industrial Drive, Fort Mill 29708.