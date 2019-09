Allerta allergeni nel Cremoso alla soia: i lotti ritirati

Ritirate alcune confezioni di Cremoso alla soia Bianco Veggie Despar: alla base del ritiro la mancata indicazione degli allergeni in etichetta.

Allerta allergeni per il Cremoso alla soia Bianco Veggie venduto nei supermercati Despar. Alla base dell’avviso, diffuso dal Ministero della Salute, la mancata indicazione nell’etichetta dello yogurt vegano della presenza di ingredienti identificati quali “allergeni”. Il prodotto è distribuito in confezioni da 250 grammi, nello specifico due vasetti da 125 gr ciascuno.

Il Cremoso alla soia Bianco Veggie è commercializzato dalla Despar Italia C.a.r.l. via Cristoni 82 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). Il lotto interessato dal ritiro è il numero L2349, con data di scadenza indicata 08-10-2019. Lo yogurt vegano è prodotto da Sterilgarda Alimenti s.p.a, stabilimento situato in via Medole 52 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN).

Il prodotto non risulta nocivo per i soggetti che non presentano allergie o intolleranze alimentari, mentre non deve essere consumato dai soggetti allergici/intolleranti o potenzialmente tali. L’allerta segue quella lanciata alcuni giorni fa negli USA e che può riguardare anche gli utilizzatori italiani di prodotti cosmetici.

Secondo un’allerta diffusa dalla FDA quattro cosmetici presenti sul mercato USA sono risultati contenere polvere di amianto. La sostanza è considerata tossica per l’organismo umano e deve essere quindi evitato ogni utilizzo. Tali prodotti sono stati distribuiti anche in Italia, da qui l’estensione del potenziale rischio anche al Bel Paese.

Si tratta di alcuni cosmetici della Beauty Plus Global Inc: City Color Collection Matte Blush (Fuchsia); Tavolozza di bellezza senza tempo per cosmetici a colori City; City Color Bronzer (Sunset); Beauty Plus Global Inc. City Color Shimmer Bronzer (caramello). Maggiori dettagli sono presenti nell’articolo dedicato, raggiungibile attraverso il link qui sopra.

Fonte: Ministero della Salute