Allergie: bimbi più colpiti a causa del cibo spazzatura

Il nostro studio certamente supporta questa ipotesi; ora però abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per confermarlo. Se questo collegamento viene confermato, rafforzerà la necessità per i governi nazionali di migliorare gli interventi di sanità pubblica per limitare il consumo di cibo spazzatura nei bambini.

La concentrazione maggiore di Age è stata registrata nei bambini con allergie alimentari , minori livelli in quelli affetti da reazioni iperimmuni di tipo respiratorio o nei bimbi sani. Vi sarebbero inoltre corrispondenze certe, spiegano i ricercatori, in relazione al meccanismo d’azione di queste sostanze. Come ha spiegato il prof. Roberto Berni Canani , prima firma dello studio, a capo del Programma Allergie del Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II e a capo de Laboratorio di Immunonutrizione del Ceinge:

Il crescente consumo di cibo spazzatura da parte dei bambini li esporrebbe a un maggior rischio allergie . A mettere in stato di accusa il “junk food” uno studio italiano, condotto dai ricercatori dell’ Università Federico II di Napoli , presentato in occasione del 52° meeting annuale dell’European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition di Glasgow (Scozia).

