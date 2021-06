Allenarsi a casa: attrezzi che fanno la differenza

Un po’ per l’indiscutibile comodità, e un po’ per la pandemia che lo rendeva impraticabile, il cosiddetto Home Fitness -cioè l’allenamento in casa- è diventato diffusissimo anche nel nostro paese. Ma quali risultati è possibile raggiungere, e con quali sforzi? E soprattutto, cosa serve per allenarsi in modo adeguato da casa? Qui è dove rispondiamo a tutte le vostre domande.

Corpo Libero o Attrezzi?

C’è chi ha bisogno soltanto di un po’ di posturale per risolvere i problemi all’anca o la cervicale; e chi invece ha bisogno di sgranchirsi e distrarsi. Poi, c’è chi vorrebbe mettere su muscoli. Ognuno ha le proprie esigenze, e i propri obiettivi da raggiungere, e ve lo diciamo subito: è possibile ottenere risultati egregi anche senza andare in palestra. L’importante è focalizzarsi sul risultato da ottenere, usare gli attrezzi giusti, ed essere costanti. Il resto viene da sé.

Anche perché oggi esistono corsi online, applicazioni, video, tutorial e consigli per qualunque disciplina. Spesso tenuti da professionisti del settore che svelano gli stessi trucchi che apprenderemmo in palestra, ma gratis.

E prima di procedere, chiariamo subito una cosa. Fare esercizi di qualunque tipo (purché in sintonia con l’età e la propria preparazione atletica) fa bene a tutte le categorie di utenti, uomo o donna, giovane o anziano, principiante o avanzato. Per ginnastica più leggera, basterà un tappetino, qualche manubrio light e movimenti fatti bene; gonfiare i muscoli solo col corpo libero, invece, è un’impresa improba: per quello, occorre dotarsi di un adeguato arsenale di manubri, bilancieri, panca, pesi e così via. Oltre al tappetino, si intende, perché cardio e corpo libero sono comunque necessari anche per mettere su massa.

Antiscivolo e Morbido Toplus Tappetino Fitness Toplus Tappetino da Yoga, Tappetino da Yoga Imbottito e Antiscivolo Fitness Pilates e Ginnastica con Cinturino di TPE,180 x 60[...] Compra su Amazon

Home Fitness: Pro & Contro

I pro sono evidenti: maggiore praticità, comfort e privacy; e maggiore igiene, perché non si deve condividere gli attrezzi. Con una piccola palestra in casa, ci si può allenare a qualunque ora del giorno e della notte, anche se scoppia una pandemia. In più si risparmia, perché una volta effettuato l’acquisto dell’attrezzatura, la si potrà usare per molti anni senza problemi.

Il principale svantaggio della palestra a casa è la scarsità di spazio disponibile, che a sua volta porta a un limitato numero di pesi, accessori e macchinari. Poi c’è anche il costo iniziale, che per alcune categorie di attrezzi può essere importante. Senza contare le eventuali incompatibilità con le regole condominiali sulle soglie acustiche.

L’ideale è ricavarsi un po’ di spazio in garage, dove poter fare rumore in libertà, e infilare macchinari anche piuttosto voluminosi. La contropartita è che d’inverno fa molto freddo (ma uno scaldino da bagno durante l’allenamento può dare una mano), e si rischia letteralmente di non avere più spazio per l’auto. Altrimenti, va bene anche il salotto di casa, ma in quel caso scegliere assolutamente tappetini di qualità e pesi gommati per impedire danni al parquet. Insomma, la parola chiave qui è lungimiranza.

Bilanciere e Manubri

Bilanciere e manubrio costituiscono i supporti dei sovraccarichi, che possono essere dischi in ghisa o bumper e servono per il cosiddetto resistance training. Ora vanno molto di moda anche le bande elastiche da fitness, ma noi francamente le sconsigliamo: un po’ perché il valore aggiunto sul rendimento complessivo non è poi così marcato, e un po’ perché -se usati impropriamente, o molto usurati- possono diventare piuttosto pericolosi.

A causa della pandemia, il prezzo di questo tipo di prodotti è lievitato parecchio, ma per fortuna online si riesce a trovare ancora kit completi di pesi a prezzi umani. Partite sempre da pesi bassi per perfezionare il movimento: poi quando vi sentite pronti, aumentate il carico un po’ alla volta. Vedrete che, in pochi mesi, arriverete a sollevare carichi mai smossi prima.

Per Iniziare Arteesol Manubri in Neoprene arteesol Manubri in Neoprene Set Peso 1kg/2kg/3kg/4kg/5kg/8kg/10kg in Coppia per Uomini Donne Bambini Adulti Manubri per Sollevamento Pesi a Mano Compra su Amazon

Kit per Sollevamento Pesi Proiron Ghisa 20Kg Proiron Ghisa 20Kg Manubri Regolabili Set Con Prolunga Barra Della Maniglia Perfetta per Body Building, Pesistica Fitness, Allenamento, Palestra Casa Compra su Amazon

Dischi

Quando i kit di pesi non bastano più (e sentite che i muscoli non “tirano”), allora vuol dire che è giunta l’ora di aumentare il carico. E il modo d’elezione consiste nell’acquisto di dischi più pesanti, che tra l’altro potete sfruttare per bilanciere, manubri e per il corpo libero. Così da prendere tre piccioni con una fava.

I dischi più semplici sono in ghisa verniciata; quelli più costosi hanno un rivestimento gommato che attutisce eventuali cadute sul pavimento (un must per chi ha la palestra in casa). Prima dell’acquisto, verificate sempre che i dischi abbiano lo stesso diametro di asta e bilancieri.

Da 1 Kg a 10Kg Proiron Dischi Pesi Proiron Dischi Pesi Piastre Ghisa Peso Impostato 1.25kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg per manubri da 1 Pollice (5kg*2) Compra su Amazon

Panca Multifunzione

Una panca da palestra è fondamentale perché consente di eseguire molti esercizi a corpo libero, e con manubri e bilancieri. Regolando lo stop per le gambe e l’inclinazione, si rivela uno strumento poliedrico e molto versatile poter fare molti tipi di esercizi con un budget davvero ridotto. Insomma, poca spesa e massima resa.

Combinando poi la panca coi manubri, si può ottenere una postazione d’allenamento di qualità e dalle potenzialità elevatissime. Quello che segue è uno schema che mostra qualcuno degli esercizi possibili per irrobustire spalle, schiena e cervicale.

Panca Multifunzione Homcom Panca per Addominali Multifunzione Homcom Panca per Addominali Multifunzione, Panca Fitness per Allenamento Braccia e Gambe 54×160×106cm, Nero e Rosso Compra su Amazon

Scelto dalla Redazione Panca all-in-One DTX Fitness - Panca all-in-One per sollevamenti con manubri/bilanciere e Allenamento Gambe/Braccia Compra su Amazon

Barra di Trazione

Per chi ha poco spazio è la manna dal cielo. La barra per il sollevamento costituisce uno strumento perfetto per allenare tutto il corpo (e sviluppare anche una discreta muscolatura) in modo semplice ed economico: si appende al muro di un giardino o del garage, e la si usa per pull-up e per sollevamento a tuffo e gamba. Per potenziare i risultati (soprattutto quando vi siete abituati all’esercizio), potete usare dei pesi corporei o aumentare banalmente le ripetizioni.

Carico fino a 200 Kg ISE Barra Trazioni per Parete ISE Barra Trazioni per Parete & Soffitto a Casa, Sbarra per Trazioni a Muro Multifunzione, Multi-Grip Pull Up Chin Up. Compra su Amazon

Polsiere e Cavigliere

Aumentano il carico su braccia o gambe. Sono perfette per gli allenamenti a corpo libero a qualsiasi livello. Le polsiere e cavigliere con peso permettono di migliorare la resistenza, e possono essere usate anche in acqua. Il rivestimento di solito è sfoderabile, così da consentire un lavaggio accurato.

Ellittica

L’ellittica è una macchina d’allenamento fitness di tipo aerobico che permette di muovere tutto il corpo contemporaneamente; è indicata sia per il riscaldamento iniziale -cardiovascolare, respiratorio e muscolo-articolare- sia per il defaticamento alla fine di ogni sessione di allenamento.

Sono uno strumento molto completo e adatto a tutti, tant’è che vengono impiegate anche nelle terapie motorie dei soggetti in sovrappeso e perfino nei soggetti con limiti funzionali di lieve o media entità (recupero post-traumatico, chirurgico, etc.). Vengono consigliate anche agli anziani (se non hanno problemi di equilibrio) perché aiutano a dimagrire rapidamente, migliorano lo stato di salute metabolica e tonificano tutti i principali muscoli del corpo, coadiuvando la funzionalità articolare.