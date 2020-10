Allattamento artificiale: bambini contaminati da microplastiche

Tra le soluzioni più immediate, il ritorno a biberon in vetro per i neonati, più sicuri e facili da sterilizzare.

Determinare le potenziali conseguenze delle microplastiche sulla nostra salute è fondamentale per la gestione dell’inquinamento da tali materiali. È necessario proseguire gli studi ponendoci domande sulla reale pericolosità e sugli effetti delle microplastiche per poter comprendere come agire.

La problematica sarebbe più evidente con i contenitori di polipropilene (PP), uno dei materiali più diffusi sul mercato per la produzione di bottiglie per l’alimentazione dei neonati. All’incirca l’82% dei contenitori in vendita è realizzato con questa plastica che, almeno sulla carta, garantisce grande duttilità e una buona resistenza alle alte temperature. Negli anni il polipropilene è stato scelto come alternativa al vetro, ma solo con questo studio è emerso il rilascio di pericolose microplastiche.

