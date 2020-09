Alberi nativi, Piantando fa rivivere le foreste del Cile

Gli alberi nativi rappresentano più della metà della biodiversità terrestre del pianeta e sono fondamentali per tante ragioni: costituiscono una ​barriera protettiva ​per il suolo contro l’erosione, offrono ​cibo e riparo​ per la biodiversità che ospitano, purificano l’aria assorbendo ​l’anidride carbonica e contrastano gli effetti del ​cambiamento climatico​.

Ogni anno, fattori come l’approvvigionamento di terreno per l’agricoltura, l’espansione urbana e gli incendi boschivi contribuiscono alla diminuzione e al deterioramento delle aree boschive presenti sul nostro pianeta. Piantando​ è una società benefit​ che avvia progetti a impatto sociale e ambientale nel mondo, garantendone il corretto sviluppo. La startup nasce da un’idea di ​Andrea Evangelista e Chiara Riente​:“Vendiamo questo alberello e contribuiamo ad un progetto di ​riqualificazione in Cile​, sarà come riportarlo a casa. La piantina può essere il simbolo del cambiamento, manifestando il proprio impegno per un pianeta diverso.”

Fonte: Comunicato Stampa

Alberi Nativi: come ridare la vita alle foreste del Cile

In Cile ogni anno bruciano in media 50.000 ettari di boschi e meno di 3 anni fa, in una sola stagione ​sono andati distrutti oltre 600.000 ettari di foreste​: un disastro per la biodiversità, per il Cile e per l’intero pianeta.

Nativi è un​ mini documentario firmato Piantando per raccontare il progetto di riforestazione nella Patagonia Cilena​ e spiegare l’importanza degli ecosistemi nativi e del grave danno che attività di piantumazione alloctone arrecano al pianeta. Il progetto sarà online sul​ ​canale youtube di Piantando​ da​ giovedì 17 settembre​.