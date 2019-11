Aiways U5, SUV elettrico cinese: in Europa a 25000 euro

Fonte immagine: Aiways

Aiways si appresta a portare il suo SUV elettrico U5 in Europa, il debutto è previsto nel 2020 a un prezzo davvero molto competitivo.

Parliamo di: Auto elettriche

La Cina sta spingendo molto sull’elettrico e diversi brand locali hanno realizzato svariati modelli che in patria stanno vendendo molto bene. In alcuni casi c’è stato pure un timido tentativo di provare ad approcciare il mercato europeo, ma senza grossi risultati. Nel Vecchio Continente sta per arrivare però un nuovo modello elettrico cinese, che potrebbe avere le carte in regola per fare davvero bene.

Si tratta di Aiways U5, un SUV a batteria che dovrebbe debuttare nel 2020 e che in queste settimane sta ottenendo tutte le certificazioni necessarie per il suo lancio nel Vecchio Continente. Un prodotto estremamente strategico per forme, contenuti e prezzo. I SUV in Europa sono molto richiesti e quindi questo modello potrebbe trovare più facilmente spazio tra gli automobilisti.

Inoltre sarà proposto a un prezzo d’attacco molto interessante. Aiways parla di circa 25 mila euro. Un costo decisamente più basso di tante altre auto elettriche di pari categoria. Un dettaglio questo certamente da non sottovalutare, visto che uno dei problemi maggiori di questa categoria di veicoli è proprio l’alto prezzo. Ovviamente sarà da verificare la qualità del prodotto, ma le premesse sulla carta sono interessanti anche perché su questo progetto c’è Roland Gumpert (che ha lavorato come ingegnere in casa Audi).

Le informazioni tecniche al momento non sono ampie. Aiways U5 disporrà di un solo motore elettrico, posto sull’asse anteriore, in grado di erogare 190 CV e ben 315 Nm di coppia. Numeri che dovrebbero garantire una certa vivacità nonostante ingombri piuttosto generosi.

Ad alimentare questo motore una batteria agli ioni di litio da 63 kWh. Purtroppo non ci sono dettagli concernenti autonomia e potenze di ricarica, ma se non ci saranno grandi differenze rispetto alla variante cinese la percorrenza dovrebbe attestarsi sui 460 Km. Una volta sul mercato Aiways U5 arriverà innanzitutto in Norvegia, Paesi Bassi e Germania. Trattasi di mercati molto forti per le auto elettriche in generale.