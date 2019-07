Aerosol: i dispositivi più convenienti

L'aerosol è uno strumento per la terapia delle vie respiratorie, indispensabile all'interno della casa: ecco tutti i dispositivi più convenienti.

L’aerosol è un apparecchio che può risultare particolarmente utile in casa, soprattutto per chi soffre frequentemente di disturbi da raffreddamento, per le persone affette da asma o varie problematiche respiratorie, ma anche semplicemente come alleato per i malanni di stagione. Sul mercato esistono tuttavia moltissimi modelli, differenziati per le più svariate funzionalità: quali sono i dispositivi più convenienti?

Sono sostanzialmente tre le tipologie di apparecchi per l’aerosol disponibili in commercio. Il primo è il classico strumento ad aria compressa: un piccolo compressore spinge aria pressurizzata all’interno di un tubo in gomma e, raggiunta l’ampolla apposita dove è contenuto il farmaco, ne determina la nebulizzazione. È inoltre adatto per qualsiasi tipo di terapia. Gli aerosol a membrana oscillante, invece, sono molto compatti e silenziosi, tanto che spesso funzionano a batteria: sono quindi ideali per il trasporto o i viaggi. Infine, gli apparecchi a ultrasuoni determinano la nebulizzazione del farmaco attraverso la vibrazione di una leggera membrana, colpita dall’onda sonora, non udibile dall’orecchio umano. Silenziosi e compatti, sono oggi una delle scelte più gettonate. Di seguito, qualche consiglio.

Aerosol convenienti: i migliori

Laica NE2003, aerosol a pistoni

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione classica a pistoni o compressore, senza spendere troppo, Laica propone il suo modello NE2003. Dalle forme abbastanza compatte, si collega alla rete elettrica di casa e garantisce una nebulizzazione di 0.35 ml al minuto. Dal peso di 1.2 chili, raggiunge un livello di rumorosità di 58 db quando in funzione, quindi non risulta estremamente fastidioso. Può essere impiegato per il trattamento di tutti i disturbi delle vie respiratorie, è compatibile con la maggior parte dei farmaci ed è interamente prodotto in Italia.

Ancora, nella confezione sono compresi le maschere per adulti e bambini, una forcella nasale, un’ampolla, un tubo per l’aria, un boccaglio e due filtri. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : facile da usare, economico, efficace nella nebulizzazione;

: facile da usare, economico, efficace nella nebulizzazione; Contro: il rumore, tipico di questi apparecchi, e delle mascherine forse troppo rigide.

L’apparecchio è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 31 euro. Qui per acquistarlo.

Beurer IH 55, aerosol a membrana oscillante

Per chi fosse interessato all’acquisto di un apparecchio per aerosol con membrana oscillante, Beurer propone il sui IH 55. Dalle piccole dimensioni, e quindi perfetto per i viaggi o per l’uso con i bambini, funziona grazie a delle batterie o, in alternativa, collegando lo strumento all’alimentazione elettrica. Garantisce una buona potenza di nebulizzazione, maggiore di 0.25 ml al minuto, riducendo sensibilmente i tempi di inalazione. Poiché dotato della tecnologia a membrana oscillante, il rumore è particolarmente ridotto, quasi impercettibile. Ancora, può essere impiegato per la maggior pare dei trattamenti alle vie respiratorie superiori e inferiori.

Dotato di una comoda funzione di autopulizia e venduto in abbinato a diversi accessori, come le mascherine, secondo gli utenti di Amazon presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : veloce, affidabile, ottima nebulizzazione, perfetto in viaggio;

: veloce, affidabile, ottima nebulizzazione, perfetto in viaggio; Contro: potrebbe non essere compatibile con tutti i farmaci, soprattutto i più viscosi.

Il prodotto è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 99.99 euro. Qui per acquistarlo.

Aozzy, aerosol a ultrasuoni

Infine, tra le proposte a ultrasuoni, utile è citare la soluzione proposta da Aozzy. Compatto e leggero, con un peso di soltanto 95 grammi e una comoda scatola per il trasporto, questo aerosol garantisce un uso particolarmente silenzioso. Il rumore prodotto è infatti inferiore ai 30 decibel, quindi è ben tollerato da tutti, anche dai bambini. Molto veloce nella nebulizzazione, grazie alla produzione di particelle atomizzate inferiori a 5 μm, facilita la penetrazione dei liquidi lungo tutto il tratto respiratorio. Dispone anche di un comodo alloggiamento per batterie ricaricabili, affinché possa essere utilizzato anche in assenza di un collegamento alla rete elettrica.

Adatto per acqua, inalatori a base di sale e medicinali non viscosi, secondo gli utenti di Amazon questo apparecchio presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : silenzioso, leggero, facile da trasportare;

: silenzioso, leggero, facile da trasportare; Contro: potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di medicinale.

Il dispositivo è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 33.99 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per la sua praticità, la comodità in viaggio, la qualità costruttiva e la buona compatibilità con i più svariati tipi di trattamento, la redazione consiglia l’aerosol a membrana oscillante di Beurer.