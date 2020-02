Un aereo solare rimarrà per un anno nella stratosfera

Un aereo solare senza pilota potrebbe viaggiare nella stratosfera per ben un anno, grazie all'energia del sole e a capienti batterie.

Un aereo solare potrebbe rimanere in volo per ben un anno nella stratosfera, a scopo di test. È questo il progetto che starebbero sviluppando due società specializzare in mobilità elettrica, le quali avrebbero deciso di unire gli sforzi per quello che potrebbe essere un vero e proprio record. A darne notizia è Electrek, nel sottolineare come il velivolo sarebbe ormai pronto per il decollo.

Il progetto è stato sviluppato da BAE Systems e Prismatic, con la creazione dell’aereo volare PHASA-35. Con una lunghezza alare di circa 35 metri, e la superficie ricoperta da pannelli solari, questo velivolo non necessita di piloti e può raggiungere i 20 km in altezza dal terreno. Disponibile già da due anni, l’aereo ha già effettuato alcuni voli di test partendo dagli impianti della Royal Australian Air Force di Woomera, in Australia.

L’energia necessaria al velivolo è assicurata dalla più potente irrorazione solare presente nella stratosfera, rispetto a quella al suolo, e può viaggiare in perfetta autonomia anche quando si trova in zone d’ombra, grazie alla presenza di capienti batterie. Questo potrebbe rendere facilmente il progetto di 365 giorni di volo più che fattibile, poiché il velivolo non avrebbe problemi a volare anche in piena notte.

Questo non è tuttavia l’unico progetto relativo a un velivolo di altissima quota, capace di alimentarsi unicamente dall’energia del sole. Come Electrek sottolinea, anche una società svizzera sta testando un aereo analogo, con il SolarStratos Project. Sviluppato in collaborazione con Elektra-Solar GmbH, l’aereo prevede due postazioni per i piloti e approfitta di una lunghezza alare di 24 metri, ricoperta sempre di pannelli solari. I primi voli di test verranno eseguiti quest’anno, a partire da un’altitudine di 10.000 metri.

