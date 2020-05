Adotta Una Mucca: boom di richieste per l’iniziativa social

Fonte immagine: Pixabay

Boom di richieste per Adotta Una Mucca, l'iniziativa che permette di finanziare un bovino di alta montagna, ricevendo in cambio prodotti caseari.

Boom di richieste per Adotta Una Mucca, l’iniziativa lanciata dalla Cooperativa Peralba di Costalta, in provincia di Belluno. Un modo originale per sostenere le aziende agricole durante la crisi da coronavirus, assicurando il sostentamento nel tempo di un bovino e ottenendo in cambio delle prelibatezze casearie.

Il progetto è stato presentato in questi giorni, proprio avvalendosi delle piattaforme social. Grazie ad Adotta Una Mucca, chiunque potrà decidere di finanziare a distanza la cura di un bovino, ricevendo in cambio un pacco con vari formaggi e latte prodotti dall’animale prescelto.

Un’iniziativa creativa che ha avuto gli effetti sperati: così come riferisce Repubblica, sono migliaia le richieste giunte alla Cooperativa Peralba in pochissime ore. Tanto che, almeno per il mese in corso, tutte le mucche disponibili sono state adottate.

Il progetto

L’idea nasce per valorizzare la produzione locale e tradizionale, provata dall’emergenza in corso. Così spiega la Cooperativa:

Adottando una delle nostre Mucche ci aiuterai a continuare la nostra attività in questo bellissimo ma difficile territorio, con la tua adozione noi potremo continuare ad accudirla al meglio, a darle solo alimenti di alta qualità e potremo continuare a fargli produrre il nostri buonissimi prodotti caseari.

Chi deciderà di adottare a distanza una mucca riceverà, oltre al pacco di prelibatezza casearie, anche la fotografia dell’animale, i suoi dettagli anagrafici e molto altro ancora. Si verrà informati costantemente delle sue condizioni di salute o, ancora, del trasferimento al pascolo durante l’estate.

Diverse le possibilità per contribuire a questo singolare progetto. Il primo pacchetto permette di finanziare una mucca per un mese. Investendo 39 euro si riceverà mezzo chilo di burro, un chilo di Formaggio Latteria e una caciotta di un chilo. Il pacchetto da sei mesi richiede 219 euro, mentre quello annuale è di 409 euro: entrambi offrono una varietà più ampia di prodotti.

Fonte: Repubblica