Adorabile gattina adotta tre maialini orfani

Fonte immagine: Unsplash

Le immagini di una gattina che allatta tre maialini hanno scosso la rete: i quattro formano una famiglia originale, ma piena di amore.

Una storia di puro amore quella che lega la gattina sorda Mac e tre cuccioli di maiale rimasti orfani perché strappati prematuramente alla madre. I piccoli sono stati prontamente recuperati dalla 32enne Adrienne Jacobs perché separati dalle cure materne da un allevatore di zona, e per questo condotti presso il Wild Things Sanctuary in Union Point, in Georgia (USA). Lo spazio no profit è gestito dalla stessa giovane che da qualche tempo sta accogliendo animali abbandonati e sofferenti.

Non solo maiali, cani e gatti ma anche cavalli, pappagalli e molto altro. L’obiettivo è quello di offrire loro una nuova casa e una nuova famiglia e, come mostrano le clip di Tik Tok, le opportunità ci sono tutte. I tre orfanelli hanno trovato una nuova figura materna sia in Adrienne che nella stessa gattina Mac, anche lei frutto di un recupero probabilmente perché non udente. Nei video condivisi si può osservare l’incredibile legame creatosi con la madre adottiva.

Gattina e maialini: una famiglia unica, ma piena di amore

Il nucleo familiare è nato in modo spontaneo, i tre orfanelli hanno individuato in Mac la figura giusta a cui affidare tutto il loro amore. Non a caso la seguono ovunque per casa, cercando di mordicchiarle l’orecchio e il calore del suo abbraccio. I quattro animali passano insieme tutto il tempo accoccolati su cuscini e divani e, come mostrano le immagini, rintanandosi l’uno sull’altro in un groviglio adorabile. Mac mostra un’incredibile pazienza e una serenità d’animo invidiabile e non sembra curarsi affatto del formato dei cuccioli in piena crescita.

In una delle clip pubblicate i piccoli corrono in massa verso la madre adottiva e le si acciambellano accanto, chi addirittura sopra cercando tutto il suo amore. Ciò che cattura l’attenzione non è la posa, ma il presunto allattamento di uno dei piccoli che sembra succhiare il latte dal seno della gattina. Una condizione che Mac non impedisce e che la stessa Adrienne sembra aver confermato. Anche se la crescita dei cuccioli è assicurata da pasti complementari preparati dalla stessa giovane. Una situazione davvero inusuale ma che, una volta di più, conferma l’altruismo e l’empatia che vige all’interno del mondo animale.

