Addio Audi TT a benzina, in arrivo un modello 100% elettrico

Fonte immagine: Audi

La quarta generazione dell'Audi TT non arriverà mai: il costruttore tedesco conta di sostituire questo iconico modello con una sportiva elettrica.

Parliamo di: Auto elettriche

Audi sta spingendo molto forte verso l’elettrificazione dei suoi modelli di autovetture. Questa scelta comporterà però la “fine” di alcuni dei modelli più iconici del marchio. Bloomberg ha riportato una notizia che sicuramente non piacerà troppo ai fedelissimi del costruttore tedesco: Audi ha scelto di non sviluppare la quarta generazione della sua coupé Audi TT, che verrà sostituita da un modello 100% elettrico comunque in grado di regalare emozioni.

Anche la supersportiva Audi R8 potrebbe essere arrivata alla fine della sua vita. Non è un mistero che il Gruppo Volkswagen, di cui Audi fa parte, abbia piani ambiziosi in questo settore. Audi prevede di lanciare cinque modelli completamente elettrici e sette plug-in nei prossimi due anni. Entro il 2025 prevede di portare al debutto più di 30 auto elettrificate, 20 di queste completamente elettriche.

A quel punto le vendine delle auto elettriche e delle auto ibride rappresenteranno il 40% delle consegne del marchio tedesco. Inoltre, con l’inasprimento dei limiti delle emissioni e con il miglioramento della tecnologia delle auto a batteria, i modelli tradizionali diventeranno sempre più cari mente quelli elettrificati costeranno di meno.

Questa scelta ha però delle conseguenze ben precise su alcuni vecchi modelli, che dovranno venire per forza tagliati o rivisti profondamente. L’iconica Audi TT si appresta quindi ad essere rimpiazzata da una versione elettrica.

Di questa piccola sportiva non si sa molto, anzi, Audi non ha voluto condividere praticamente nulla. Molto probabilmente però sarà basata sulla nuova piattaforma modulare MEB sulla quale nasceranno molti modelli del Gruppo tedesco tra cui la recente Volkswagen ID.3. Piani davvero ambiziosi, ma a questo punto non rimanere che attendere e capire cosa Audi ha in serbo per i suoi clienti.