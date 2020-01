Acqua prima di dormire, aiuta a dimagrire e migliora il riposo

Fonte immagine: Photo by Kobu Agency on Unsplash

Un bicchiere d'acqua prima di andare a dormire può portare diversi benefici per la salute, ecco quali sono.

Bere un po’ d’acqua prima di dormire potrebbe rappresentare un rimedio efficace per dimagrire. Non solo, questa semplice pratica potrebbe consentire di ottenere anche diversi preziosi benefici per la salute generale. Basta un bicchiere prima di mettersi a letto per migliorare ad esempio anche lo stesso riposo notturno.

Un bicchiere d’acqua fresca prima di mettersi a letto non dovrebbe comportare un risveglio notturno per la minzione, ma porterebbe benefici per chi vuole perdere peso. Si suppone che il corpo brucerà calorie per portare il liquido a una temperatura accettabile per l’organismo stesso, garantendo un metabolismo più attivo.

Aiuta inoltre a mantenersi idratati e a digerire meglio, evitando quindi di compromettere il riposo con disidratazione e senso di pesantezza; si ritiene inoltre sia utile agli organi interni per lavorare con minore fatica, ottimizzando così la funzione ristoratrice del sonno.

Senza dimenticare che durante il sonno avvengono diversi processi di rimozione delle tossine accumulate all’interno dell’organismo: bere prima di dormire aiuterà a espellere tali sostanze, attraverso le urine, una volta alzati dal letto al mattino.

Un’altra soluzione utile per ottenere inaspettati benefici con l’acqua è quella di consumarne un bicchiere al giorno (a cui vanno aggiunti miele e limone). Basta scaldare una tazza d’acqua e aggiungere gli altri ingredienti, sostiene la blogger australiana Crystal Davis, per ottenere vantaggi in termini di difese immunitarie, energie fisiche e mentali, riduzione delle rughe, pelle più luminosa e perdita di peso.