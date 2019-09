Acqua micellare BIO: la top 5 dei prodotti

Fonte immagine: iStock

Sempre più apprezzata, l'acqua micellare bio è utilizzata sia come struccante che come tonico per la pelle: ecco alcuni tra i prodotti migliori.

Parliamo di: Cosmetici Bio

L’acqua micellare è un prodotto il cui utilizzo è in costante crescita, anche in Italia. Si tratta a tutti gli effetti di un’alternativa al classico latte detergente, dal quale differisce principalmente per il tipo di soluzione: acquosa nel caso dell’acqua micellare, oleosa nell’altra eventualità, mentre entrambi sono composti da una parte idrosolubile e una liposolubile.

Esistono in commercio diversi prodotti biologici per la pulizia del viso o da utilizzare come detergenti struccanti. Tra questi anche l’acqua micellare bio, che fa ricorso a prodotti naturali e non sintetizzati chimicamente. Di seguito sono presentati alcuni dei migliori a disposizione, tutti riportanti in etichetta il marchio di certificazione “Bio”.

Top 5 Acqua micellare BIO

Zaffiro Organica

La Zaffiro Organica con acqua di fiordaliso, aloe vera, calendula, hamamelis e pantenolo. Non contiene glutine, saponi, parabeni o allergeni. Questa acqua micellare non è testata sugli animali.

Elimina il trucco con una formulazione che prevede solo ingredienti certificati BIO, ad azione lenitiva e rinfrescante, può essere utilizzata anche con tonico astringente per il viso. Il prezzo di listino indicato per questo prodotto è di 29,99 euro.

Pro: Efficacia struccante, profumo leggero, idrata senza ungere.

Contro: Non adatta a pelli molto sensibili.

=> Trovala su Amazon

So’ Bio étic

L’acqua micellare So’ Bio étic contiene nella sua formula aloe vera e agrumi, per una doppia azione di rimozione delle tracce di trucco e delle impurità presenti sul viso. Lascia la pelle tonificata e riduce gli oli in eccesso. Gli ingredienti utilizzati sono biologici e con proprietà idratanti.

Oltre all’aloe vera sono presenti gli agrumi, con proprietà purificanti e astringenti, zinco catartico e un agente detergente di origine vegetale non irritante. Il prezzo di listino previsto è di 9,99 euro.

Pro: Ingredienti bio, non brucia, rinfrescante.

Contro: Meno adatto a pelli grasse, necessità di più applicazioni.

=> Scoprila su Amazon

Garnier Bio

L’acqua micellare di Garnier Bio ha una formulazione che vede protagonista l’acqua di fiordaliso, alla quale viene affiancata l’azione offerta dall’acqua di orzo biologico. Presente nella composizione anche la glicerina vegetale.

Adatta anche alle pelli sensibili, questa acqua micellare rimuove trucco e impurità con delicatezza e senza bisogno di risciacquare. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 6,99 euro.

Pro: Profumo, freschezza sulla pelle, adatta a pelli sensibili.

Contro: Non efficace su trucchi più resistenti.

=> Leggi di più su Amazon

Avril Lozione

La lozione Avril è uno struccante biologico la cui formula si basa sulla presenza di acqua floreale di fiordaliso biologica e lenitiva, alla quale si affianca l’azione dell’aloe vera bio. La provenienza organica degli ingredienti è certificata da Ecocert.

Questa acqua micellare non è testata sugli animali. Non secca la pelle ed è dotata di un profumo delicato. Il prezzo di listino per questo prodotto è di 12 euro.

Pro: Ingrediente bio, idratazione della pelle, effetto tonico.

Contro: Non adatto a chi ha occhi sensibili, meno efficace come struccante.

=> Approfondisci su Amazon

Acqua termale Jonzac

L’acqua termale Jonzac agisce in maniera delicata pulendo il viso dal trucco rispettando l’equilibrio della pelle. Rimuove anche le impurità presenti sulla pelle senza irritarla.

Gli ingredienti che compongono la formulazione di questa acqua micellare sono provenienti dall’agricoltura biologica. Il prezzo di listino indicato per queste confezioni è di 8,90 euro.

Pro: Rispetta equilibrio della pelle, rapporto qualità/prezzo, profumo.

Contro: Poco efficace come struccante, meno adatta a pelli grasse.

=> Confronta il prezzo su Amazon

Torna al menu dei prodotti

Scelta della redazione e consigli utili

La scelta della redazione cade in questo caso sull’acqua micellare Garnier Bio, adatta anche alle pelli sensibili e in grado di lasciare una sensazione di freschezza sulla pelle.